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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا خلال ال48 ساعة الأخيرة (حماية مدنية)

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 13:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجزائر- لقي 11 شخصا مصرعهم في عدة حوادث مرور مميتة سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن, حسب ما كشفت عنه يوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيزي وزو, حيث توفي 7 أشخاص وأصيب 35 آخرون بجروح متفاوتة في حادثي مرور منفصلين, وقع الاول بالمكان المسمى واد فالي ببلدية تيزي وزو اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق السريع, فيما وقع الحادث الثاني بالمكان المسمى تالة غيلاف ببلدية بوغني اثر انقلاب سيارة وسقوطها في منحدر.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, لإنقاذ 22 شخصا تعرضوا للاختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام داخل منازلهم بكل من ولايات النعامة, المدية, عين الدفلى, تيسمسيلت وغليزان.

من جانب آخر, تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 6 حرائق مختلفة بكل من أم البواقي, تيزي وزو, تبسة, عين الدفلى, البليدة والوادي تسببت في إصابة 10 اشخاص بصعوبة في التنفس.

وبولاية تيبازة, تدخلت وحدات الحماية المدنية صباح اليوم من أجل إخماد حريق غابة ببلدية قوراية.

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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا خلال ال48 ساعة الأخيرة (حماية مدنية)
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 13:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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