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مصالح الأمن تسطر مخطط أمني وترتيبات وقائية بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 18:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
مصالح الأمن تسطر مخطط أمني وترتيبات وقائية بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية فايسبوك: الأمن الوطني

الجزائر - سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، تزامنا مع العطلة المدرسية الشتوية، مخططا أمنيا وترتيبات وقائية من أجل توفير الأجواء الملائمة لقضاء عطلة آمنة ومريحة، حسب ما أشارت إليه، اليوم الجمعة، في بيان لها.

فنظرا لما تعرفه العطل المدرسية من حركية وتنقلات المواطنين لزيارة ذويهم، تم "تعزيز" تواجد قوات الشرطة بالأماكن العمومية والطرق ومحطات نقل المسافرين البرية ومحطات السكك الحديدية و المترو والترامواي"، كما تم تسطير برنامج لضمان التغطية الأمنية "يمتد إلى ساعات متأخرة من اليوم" على مستوى المرافق الترفيهية والمنتزهات وكل فضاءات الراحة .

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وبهذه المناسبة، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر وإتباع السلوك الأمثل في السياقة واحترام قواعد قانون المرور، خاصة في ظل الظروف المناخية المتغيرة التي تعرفها عادة هذه الفترة من السنة.

كما تذكر بالرقم الأخضر (48-15) ورقم النجدة (17) للتواصل الدائم مع مصالح الشرطة على مدار 24 سا/ 24سا وطيلة أيام الأسبوع، لتلقي البلاغات والإصغاء إلى استفسارات المواطنين.

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مصالح الأمن تسطر مخطط أمني وترتيبات وقائية بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 18:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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