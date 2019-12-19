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الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحيي ذكرى ال27 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 19:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحيي ذكرى ال27 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل

الجزائر - أحيت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الذكرى ال 27 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بتكريم الأطفال الفائزين بمسابقة الرسم والكتابة.

وقد شارك في هذه المسابقة، التي تم الإعلان عنها يوم 20 نوفمبر الفارط والمتزامن مع الاحتفال بذكرى اعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل، 9.000 متمدرس في الطورين الابتدائي والمتوسط.

وفي تصريح للصحافة، أوضحت رئيسة الهيئة، مريم شرفي، أن مسابقة أطفال الطور الابتدائي تتعلق برسم شيء يعبر فيه الطفل عن حقوقه، في حين تكمن مسابقة الطور المتوسط في كتابة رسالة موجهة إلى أي طفل في العالم يتحدث فيها هو الآخر عن حقوقه.

وأكدت أن هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة للهيئة التي ترأسها، ستسمح بمعرفة مدى استيعاب الطفل لحقوقه، مذكرة في آن واحد، بضرورة الاتصال على الرقم الأخضر 11 الذي تم إطلاقه في أبريل 2018 للإبلاغ حول عنف ما ضد الأطفال.

وفي سياق ذي صلة، أشارت السيدة شرفي أنه سيتم خلال الأسبوع القادم، عقد ملتقى مع المجلس الإسلامي الأعلى حول حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

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الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحيي ذكرى ال27 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 19:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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