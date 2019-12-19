رياضة/تضامن: اتفاقية شراكة للتكفل بالفئة المحرومة من الشباب ومتابعتها

الجزائر- أمضى وزير الشباب والرياضة, عبد الرؤوف برناوي, و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غانية الدالية, أمس الأربعاء على اتفاقية شراكة للتكفل بالمواهب الشابة المحرومة ومتابعتها في الوسط الرياضي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي شملت كذلك الأشخاص المسنين إلى مرافقة تطوير المواهب الشابة في المؤسسات المخصصة لهذه الفئة من المجتمع.

من اعتبرت السيدة الدالية أن هذه الشراكة ستسمح للشباب الذي يتطور خاصة في مؤسسات حماية الطفولة بالاستفادة من المنشآت الرياضية عبر كل التراب الوطني.

وتابعت بالقول "إن هذا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يهدف إلى تكريس مبدأ تساوي الفرص بين كل فئات المجتمع بالإضافة إلى التكفل المبكر بالأطفال المحرومين لنصنع منهم أبطالا في المستقبل".

أما السيد برناوي فأشار إلى أهمية هذا التعاون بالنسبة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعدون مصدرا للميداليات في المنافسات العالمية.

وأردف الوزير يقول "من المهم إعطاء فرص متساوية لكل الجزائريين, فهذه الاتفاقية ستسمح لنا كذلك باستكشاف المواهب الشابة التي ستمنحنا ابطالا في المستقبل".