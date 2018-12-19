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توقيف ثلاثة أشخاص و حجز أزيد من 2.000 قرص مهلوس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 15:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
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الجزائر - قامت عناصر الدرك الوطني بتوقيف ثلاثة أشخاص و حجز ازيد من 2.000 قرص مهلوس في العديد من مناطق الوطن، في اطار مكافحة الجريمة، حسبما ورد اليوم الاربعاء في بيان للدرك الوطني.

ففي ولاية الجزائر تم توقيف شخص و بحوزته اربعة اقراص مهلوسة و اثر امر بالتفتيش نفذه عناصر الدرك الوطني المحققين، تم حجز في المنزل العائلي للمتهم 1.074 قرص مهلوس من مختلف العلامات.

في نفس الاطار تم توقيف شخص بحوزته 1.000 قرص مهلوس، خلال نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 35 الرابط بين عين تيموشنت و تلمسان، حسب ذات المصدر.

و من جهة اخرى تم توقيف شخص في ولاية غليزان بتهمة الحيازة غير القانونية للأسلحة و الذخيرة و مخالفة تشريع الصرف.

و تم توقيف المتهم بواد رهيو على متن سيارة و بحوزته سلاح من صنع تقليدي مع سبعة خراطيش بحجم 16، بالإضافة الى مبالغ مالية بقيمة 5091 اورو و 38.000 دج، يضيف ذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف ثلاثة أشخاص و حجز أزيد من 2.000 قرص مهلوس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 15:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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