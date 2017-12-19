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حريق يأتي على 6 سيارات وشاحنة ذات صهريج على مستوى حظيرة السيارات بنك بالشراقة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 12:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
حريق يأتي على 6 سيارات وشاحنة ذات صهريج على مستوى حظيرة السيارات بنك بالشراقة

الجزائر- اندلع حريق صباح يوم الثلاثاء تسبب في اتلاف 6 سيارات سياحية و شاحنة ذات صهريج بحظيرة السيارات التابع لبنك " BNP PARIBAS  " بحي عمارة ببلدية الشراقة بالجزائر العاصمة دون تسجيل أي خسائر بشرية حسب ما علم من مصدر بمديرية الحماية المدنية الولائية .

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر ل/واج انه تم تسجيل حريق على مستوى حظيرة السيارات بحي عمارة ببلدية الشراقة في حدود الساعة ال 11 صباحا و 19 دقيقة  من صبيحة اليوم الثلاثاء ما تسبب في حريق 6 سيارات سياحية و كذا شاحنة ذات صهريج كانت مركونة بذات الموقع ما أثار حالة من الهلع بالمكان دون تسجيل أي ضحايا بشرية.

وأشار ذات المصدر الى أن بعد التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية تم تطويق المكان وإخماد النيران حيث تم تخصيص4  شاحنات إطفاء 2 سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ.

من جهة أخرى تبقى أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلى حين إتمام التحقيق الذي فتحته المصالح الأمنية ,وفق ذات المصدر .

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 13:03
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حريق يأتي على 6 سيارات وشاحنة ذات صهريج على مستوى حظيرة السيارات بنك بالشراقة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 12:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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