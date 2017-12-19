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المجمع العمومي للورق "تونيك": حريق يتسبب في إتلاف 10 أطنان من الورق و لاخسائر بشرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 09:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات

تيبازة - تسبب الحريق الذي شب يوم الاثنين بالمجمع العمومي للورق و التعليب "تونيك" ببوإسماعيل بتيبازة في إتلاف 10 أطنان من الورق فيما لم تسجل اي خسائر بشرية، حسب ما أفادت به لوأج مديرة الاتصال للمجمع، نبيلة اوشار.

و شب الحريق في حدود الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم عندما كان العمال بصدد تحويل الورق ومن وحدة الاسترجاع الى وحدة صناعة الورق الصحي التابعة لوحدة تحويل المواد الأولية للورق بالمنطقة الصناعية الثانية لمجمع تونيك الكائنة ببلدية الشعيبة، حسب ذات المصدر.

و تبقى أسباب الحريق الذي فتحت بشأنه المصلحة الأمنية للمجمع و كذا مصالح الضبطية القضائية المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات و ظروف إندلاعه "مجهولة"، حسب ذات المصدر.

و لم يتسبب الحريق في اي خسائر بشرية حسب السيدة اوشار التي شددت على ان عملية إنتاج الورق هي الاخرى لم تتأثر او تتوقف عن العمل على اعتبار ان الحريق شب خارج مستودع تخزين الورق الذي كان موجها للاسترجاع بغرض صناعة الورق الصحي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 09:53
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المجمع العمومي للورق "تونيك": حريق يتسبب في إتلاف 10 أطنان من الورق و لاخسائر بشرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 09:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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