المجمع العمومي للورق "تونيك": حريق يتسبب في إتلاف 10 أطنان من الورق و لاخسائر بشرية

و شب الحريق في حدود الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم عندما كان العمال بصدد تحويل الورق ومن وحدة الاسترجاع الى وحدة صناعة الورق الصحي التابعة لوحدة تحويل المواد الأولية للورق بالمنطقة الصناعية الثانية لمجمع تونيك الكائنة ببلدية الشعيبة، حسب ذات المصدر.
و تبقى أسباب الحريق الذي فتحت بشأنه المصلحة الأمنية للمجمع و كذا مصالح الضبطية القضائية المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات و ظروف إندلاعه "مجهولة"، حسب ذات المصدر.
و لم يتسبب الحريق في اي خسائر بشرية حسب السيدة اوشار التي شددت على ان عملية إنتاج الورق هي الاخرى لم تتأثر او تتوقف عن العمل على اعتبار ان الحريق شب خارج مستودع تخزين الورق الذي كان موجها للاسترجاع بغرض صناعة الورق الصحي.