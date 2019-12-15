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توقيف تسعة أشخاص، من بينهم ستة بحوزتهم أقراص مهلوسة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 17:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
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الجزائر - تمكنت فرق من الدرك الوطني من توقيف تسعة (9) اشخاص في عدة مناطق من البلاد، و بحوزة ستة (6) منهم كميات كبيرة من الاقراص المهلوسة، حسب ما أفاد به يوم الاحد بيان للدرك الوطني.

وجاء في ذات البيان أنه عناصر المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران قد تمكنوا استنادا الى معلومات من توقيف شخصين على متن مركبة على مستوى حي النخيل و بحوزتهم 3000 قرص مهلوس من نوع "بريقابالين" و مبلغ مالي يقدر ب62.500 دج المتحصل عليه من بيع تلك المادة.

اما بولاية معسكر فقد تم توقيف شخصين كذلك خلال حاجز مراقبة اقيم على الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين معسكر و وهران، كانا على متن مركبة و بحوزتهما 73 قرص مهلوس من نوع "دومينو".

كما تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال دورية على مستوى مقبرة الشهداء بمنطقة ليوة (بسكرة) من توقيف شخصين على متن مركبة و بحوزتهما 20 قرص مهلوس من نوع "ليريكا" و 67 خرطوشة من السجائر من مختلف الماركات و 395 علبة تبغ (شمة) و خرطوشتين من الاقراص المعطرة الخاصة بالنرجيلة اضافة الى (04) علب من ورق السجائر.

و تابع ذات المصدر ان عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية لولاية غليزان قد اوقفوا ببلدية واد رهيو شخصا يسكن بثنية الحد (تيسمسيلت) حيث كان ينقل على متن سيارته 100 سترة من الملابس المستعملة بدون سجل تجاري و لا فاتورة.

من جانبها قامت للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بباتنة استنادا الى معلومات خلال دورية على مستوى الطريق الوطني رقم 78 الرابط بين سطيف و باتنة من توقيف شخص يسكن ببجاية كان ينقل على متن شاحنته 6189 زجاجة من المشروبات الكحولية من مختلف العلامات كانت موجهة للبيع غير القانوني.

و خلص بيان الدرك الوطني في الاخير الى ان عناصر الدرك الوطني بولاية سطيف و بمقتضى مذكرة تفتيش قد حجزوا بمنزل احد الاشخاص 20 قنطارا من اوراق تبغ المضغ (شمة) كانت موجهة للبيع غير القانوني.

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 18:03
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توقيف تسعة أشخاص، من بينهم ستة بحوزتهم أقراص مهلوسة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 17:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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