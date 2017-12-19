حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وجرح 7 آخرين خلال ال 24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني

ومن جهة أخرى، تم انقاد 13 شخصا في حالة اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون الخطير المنبعث من اجهزة التدفئة ومسخنات الحمام بكل من ولايات: قسنطينة والبليدة.
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وتدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اطفاء 8 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة بكل من ولايات : الجزائر، عنابة، تيسمسيلت ، المدية ، تيارت ، البليدة و مستغانم، حيث أدت هذه الحرائق الى إصابة 01 شخص بحروق طفيفة على مستوى ولاية الجزائر، و صعوبة التنفس لدى شخصين اخرين جراء استنشاقهم الدخان بولاية عنابة .