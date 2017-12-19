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حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وجرح 7 آخرين خلال ال 24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 89 مرات
حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وجرح 7 آخرين خلال ال 24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني

الجزائر - لقي أربعة (04) أشخاص حتفهم ، وأصيب 7 آخرون، اثر حوادث مرور سجلتها وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني، حسب ما أفاد بيان لهذه الهيئة النظامية.

ومن جهة أخرى، تم انقاد 13 شخصا في حالة اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون الخطير المنبعث من اجهزة التدفئة ومسخنات الحمام بكل من ولايات: قسنطينة والبليدة.

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وتدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اطفاء  8 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة بكل من ولايات : الجزائر، عنابة، تيسمسيلت ، المدية ، تيارت ، البليدة و مستغانم، حيث أدت هذه الحرائق الى إصابة 01 شخص بحروق طفيفة على مستوى ولاية الجزائر، و صعوبة التنفس لدى شخصين اخرين جراء استنشاقهم الدخان بولاية عنابة .

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:46
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حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وجرح 7 آخرين خلال ال 24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 89 مرة   شارك

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