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حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 337 آخرين بجروح خلال أسبوع  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 15:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 337 آخرين بجروح خلال أسبوع  

الجزائر - لقي 14 شخصا حتفهم واصيب 337 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 281 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 3 الى 9 من شهر ديسمبر الجاري, حسب ما افادت به يوم الأربعاء حصيلة لمصالح الامن الوطني.

وذكر ذات المصدر أنه بالمقارنة مع الاحصائيات المسجلة في الاسبوع الماضي, فقد سجل انخفاضا في عدد القتلى بحالة واحدة فقط و ارتفاعا في عدد الجرحى ب27 حالة فيما سجل انخفاضا في حوادث المرور قدر ب4 حوادث .

وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الاولى الى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة جراء عدم احترام قانون المرور.

وفي هذا الاطار جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام الى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرقها بعض ولايات الوطني.

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حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 337 آخرين بجروح خلال أسبوع  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 15:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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