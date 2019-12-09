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سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 18:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات

 

سيدي بلعباس ـ وضعت سيدة في العقد الثالث من العمر يوم الاثنين ثلاثة توائم بصحة جيدة وذلك على مستوى مستشفى الأمومة والطفولة بسيدي بلعباس, حسبما علم لدى مدير ذات المؤسسة الصحية لحسن سفيان.

وأوضح السيد لحسن أنه تم تسخير طاقم طبي تحت إشراف مسؤول مصلحة الولادة البروفسور أبو بكر لإنجاح العملية القيصرية التي خضعت لها الأم و التي أثمرت بإنجاب ثلاثة توائم.

وأشار ذات المسؤول إلى أن الأم وضعت ولدين بوزن 1,8 كلغ وبنت تزن 2,4 كلغ وجميعهم في صحة جيدة ويتلقون الرعاية الكافية صحبة الأم.

للإشارة فقد كانت هذه السيدة تعاني من تأخر في الإنجاب لمدة 4 سنوات أين تابع حالتها الصحية أطباء نفس المؤسسة الصحية منذ الأشهر الأولى من الحمل إلى غاية الولادة.

ومن المنتظر أن تغادر الأم وتوائمها الثلاثة المستشفى في غضون اليومين المقبلين بعد استكمال إجراءات العلاج الضرورية والاطمئنان على صحتها وصحة رضعها.

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سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 18:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

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