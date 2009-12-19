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حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 12:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات
حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي شخصان حتفهما وأصيب 15 آخرون في حوادث مرور سجلت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة اوردتها يوم الاثنين مصالح الحماية المدنية.

من جانب آخر، لقي شخصان حتفهما اختناقا بغاز احادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل بحي 200 مسكن ببلدية الناصرية، ولاية بومرداس، كما تدخل عناصر الحماية المدنية إثر إصابة ثلاثة اشخاص بالاختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكنهم الكائن ببلدية عين الترك، ولاية البويرة، حيث تم التكفل بهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

وخلال نغس الفترة، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل اطفاء 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر العاصمة، برج بوعريريج، وهران وسكيكدة، حيث لم تسجل أي خسائر بشرية في هذه الحرائق.

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حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 12:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

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