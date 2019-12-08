Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فترة التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج تنطلق الاربعاء القادم

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 19:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
فترة التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج تنطلق الاربعاء القادم

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، اليوم الأحد في بيان لها، أن فترة التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج ستنطلق يوم الاربعاء 11 ديسمبر الجاري وتستمر الى غاية السبت 18 جانفي 2020، على أن تجرى القرعة يوم السبت 25 جانفي 2020. 

وأوضح ذات المصدر أن التسجيلات ستشمل هذه السنة موسمي الحج المتتاليين (2020 و2021 ) وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7 ديسمبر2019، مبرزا أن هذه الصيغة "تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الهادفة الى إعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، فضلا عن ضمان تنظيم محكم للعملية وتقديم أحسن الخدمات للحجاج الميامين".

إقرأ أيضا : الشروع في إجراء قرعة الحج لموسمين متتاليين في عملية واحدة ابتداء من هذه السنة

ودعت الوزارة المواطنين الى تسجيل أنفسهم دون عناء التنقل الى مقر البلديات وذلك عبر التطبيقية الموضوعة تحت تصرفهم على موقعها الالكتروني: www.interieur.gov.dz .

كلـمات مفتـاحيــة :
فترة التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج تنطلق الاربعاء القادم
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 19:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.08

التأكيد في آخر يوم من الحملة الانتخابية أن الخروج من الأزمة يمر عبر الانتخاب

19.12.08

دعوة إلى إضراب عام: انعدام الاستجابة في اغلب الولايات بما فيها الجزائر العاصمة

19.12.08

التوقيع على اتفاق شراكة بين الشركة الوطنية للتأمينات (أس.أ.أ) و المؤسسة الوطنية للاتصال…

19.12.08

جباية: تعزيز الرقمنة والوسائل البشرية والمادية لزيادة الإيرادات

19.12.08

تبون يدعو إلى المشاركة بقوة في الانتخابات ويتعهد بحل مشاكل الجالية الجزائرية بالخارج

19.12.08

بعثة التلفزيون الجزائري بمدينة ليون الفرنسية تتعرض لاعتداء عنيف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)