فترة التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج تنطلق الاربعاء القادم

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، اليوم الأحد في بيان لها، أن فترة التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج ستنطلق يوم الاربعاء 11 ديسمبر الجاري وتستمر الى غاية السبت 18 جانفي 2020، على أن تجرى القرعة يوم السبت 25 جانفي 2020.

وأوضح ذات المصدر أن التسجيلات ستشمل هذه السنة موسمي الحج المتتاليين (2020 و2021 ) وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7 ديسمبر2019، مبرزا أن هذه الصيغة "تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الهادفة الى إعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، فضلا عن ضمان تنظيم محكم للعملية وتقديم أحسن الخدمات للحجاج الميامين".

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ودعت الوزارة المواطنين الى تسجيل أنفسهم دون عناء التنقل الى مقر البلديات وذلك عبر التطبيقية الموضوعة تحت تصرفهم على موقعها الالكتروني: www.interieur.gov.dz .