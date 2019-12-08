دعوة إلى تطوير المحتوى الرقمي الجزائري لمواجهة مخاطر التكنولوجيا على الأسرة

الجزائر - دعت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، غنية لدالية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الى ضرورة تطوير المحتوى الرقمي الجزائري بغية مواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة على الاسرة والمجتمع.

وأوضحت الوزيرة في تصريح لها بمناسبة يوم دارسي حول "تأثير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على التواصل داخل الأسرة"، أن "المربين والمثقفين ورجال الإعلام مطالبون بالعمل على تطوير المحتوى الرقمي الجزائري وجعله بما يجعل شبابنا في معزل عن المخاطر التي يعج بها الفضاء الأزرق"، مشيرة إلى أن "أبرز التحديات التي تواجهها اليوم الأسر في مجتمعنا هو تغلغل تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الأسرية".

وأشارت السيدة الدالية في هذا السياق الى أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال "وسعت الفجوة بين أفراد الأسرة الواحدة وقلصت من التواصل الأسري وكرست الانعزال والحوار الافتراضي مع الغرباء بدل المحادثة الأسرية، حيث صار الاستعمال المفرط لوسائل هذه التكنولوجيا رمزا للقطيعة الاجتماعية".

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وشددت بنفس المناسبة على ضرورة "تحيين ومراجعة بعض القوانين، على غرار قانوني الطفولة و الأسرة، لمواكبة هذا التطور وكذا تماشيا مع تغير الذهنيات في أوساط المجتمع".

وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزيرة أن "انخراط الجزائر في مجتمع المعلومات واعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العملية التربوية يدفعها إلى التفكير بصفة جدية في التمكين لأدوات الرقابة الأسرية والمؤسسية".

وبعدما ذكرت أن لقاء اليوم يتزامن مع اليوم العربي للأسرة (7 ديسمبر) الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، شددت السيدة الدالية على ضرورة "تجند كل المؤسسات المساعدة في التنشئة الاجتماعية كالمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام من أجل دعم الأسرة في التفاعل الايجابي مع العالم الرقمي".