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حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 15:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات

الجزائر - توفي 4 أشخاص وأصيب 13 آخرين بجروح في عدة حوادث مرور من بينها 4 كانت أكثر دموية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية .

كما تدخلت ذات المصالح من اجل 16 حالة إختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون الخطير المنبعث من وسائل التدفئة و مسخنات الحمام  في كل من الولايات التالية : المدية 11 و سيدي بلعباس 3 أشخاص و سعيدة شخصين ، تم التكفل بالضحايا ونقلهم في حالة مقبولة الى المستشفيات ، في حين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 90 سنة إختناقا بغاز احادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل بحي 20 اوت 1955 ببلدية أم البواقي ، تم نقل الجثة الى المستشفى المحلي .

وقامت ذات المصالح بولاية المسيلة باسعاف 3 أشخاص تعرضوا الى الإصابة بحروق من الدرجة الأولى على  إثر انفجار غاز المدينة متبوع بحريق داخل منزل أرضي بالمكان المسمى الرمانة بلدية الحوامد .

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حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 15:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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