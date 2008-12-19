حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

كما تدخلت ذات المصالح من اجل 16 حالة إختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون الخطير المنبعث من وسائل التدفئة و مسخنات الحمام في كل من الولايات التالية : المدية 11 و سيدي بلعباس 3 أشخاص و سعيدة شخصين ، تم التكفل بالضحايا ونقلهم في حالة مقبولة الى المستشفيات ، في حين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 90 سنة إختناقا بغاز احادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل بحي 20 اوت 1955 ببلدية أم البواقي ، تم نقل الجثة الى المستشفى المحلي .
وقامت ذات المصالح بولاية المسيلة باسعاف 3 أشخاص تعرضوا الى الإصابة بحروق من الدرجة الأولى على إثر انفجار غاز المدينة متبوع بحريق داخل منزل أرضي بالمكان المسمى الرمانة بلدية الحوامد .