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الشروع في إجراء قرعة الحج لموسمين متتاليين في عملية واحدة ابتداء من هذه السنة

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 18:59     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
الشروع في إجراء قرعة الحج لموسمين متتاليين في عملية واحدة ابتداء من هذه السنة

الجزائر - قرر الوزير الأول نور الدين بدوي، الشروع ابتداء من هذه السنة، في إجراء قرعة الحج بصفة مسبقة لموسمي حج متتاليين في عملية واحدة، حيث ستنطلق عملية التسجيل للقرعة لموسمي 2020 و 2021 الأربعاء المقبل، فيما سيتم إجراء القرعة في 25 يناير القادم، حسب ما كشف عنه، يوم السبت، بيان لمصالح الوزير الأول.

و في اجتماع وزاري مشترك، خصص لتقييم موسم الحج لعام 2019 ودراسة التحضيرات الخاصة بموسم 2020 و بغرض "ضمان أحسن تحضير للمواسم المقبلة"، قرر الوزير الأول الشروع ابتداء من هذه السنة في إجراء قرعة الحج بصفة مسبقة لموسمي حج متتاليين في عملية واحدة، حيث أسدى تعليماته لانطلاق عملية التسجيل لقرعة موسمي حج 2020 و2021 يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 و إجراء قرعة الحج لموسمي 2020 و2021، يوم السبت 25 جانفي 2020.

كما تقرر أيضا في ذات الصدد، مراجعة مخطط النقل الجوي لحجاج الجنوب و هذا بدء من موسم الحج المقبل 2020، من خلال إطلاق رحلات جوية مباشرة من مطارات أدرار وبشار وتمنراست وغرداية، و التي تأتي لتضاف إلى مطار ورقلة المستعمل حاليا لهذا الغرض، على أن يتم توسيع العملية إلى مطارات بسكرة و تندوف و الوادي وإليزي، بمجرد استيفاء الشروط التقنية المنصوص عليها في إطار معايير الطيران المدني الدولي، يضيف البيان.

و تدعيما لهذه العملية، سيتم دراسة إمكانية استغلال النقل البحري لفائدة الحجاج ابتداء من موسم 2021، تثمينا لقدرات الأسطول البحري الوطني، خاصة و أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ستتعزز شهر سبتمبر 2020 بباخرة جديدة قيد البناء حاليا تتوفر على كافة الخدمات التي تضمن متطلبات الراحة والرفاهية للحجاج.

و في هذا الإطار، تم تكليف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والصحة بالقيام بالإجراءات الضرورية من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بعدد السكان والعمل على الرفع من حصة الجزائر من عدد الحجاج، مع إعادة النظر في توزيع حصص الحجاج بين الوكالات استنادا إلى  نتائج عملية التقييم لأداء مختلف الوكالات السياحية خلال الموسم الفارط.

وفي هذا الصدد، تقرر الرفع من حصة النادي السياحي الجزائري إلى 4000 حاج و حصة الديوان الوطني الجزائري للسياحة إلى 2000 حاج، فيما أقصيت ثلاث وكالات سياحية خاصة، نظرا لإخلالها بتعهداتها التعاقدية وعدم وفائها بالتزاماتها بخصوص ضمان مستويات راقية من التكفل بالحجاج الجزائريين، مثلما أفاد به المصدر ذاته.

آخر تعديل على السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 19:47
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الشروع في إجراء قرعة الحج لموسمين متتاليين في عملية واحدة ابتداء من هذه السنة
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 18:59     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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