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سكن: تسليم 1.330 وحدة بصيغتي "عدل" و"الترقوي العمومي"

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 16:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
سكن: تسليم 1.330 وحدة بصيغتي &quot;عدل&quot; و&quot;الترقوي العمومي&quot;

الجزائر - تم اليوم الخميس بالجزائر تسليم 1.330 وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجار (عدل2) وصيغة الترقوي العمومي للمكتتبين إلى جانب توزيع دفعة جديدة من عقود الملكية على مكتتبي سكنات "عدل".

وفي هذا الإطار استفاد 1.000 مكتتب من سكنات بصيغة عدل 2 على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله وعين البنيان إلى جانب 330 وحدة بصيغة الترقوي العمومي على مستوى ولايات العاصمة والبليدة وتيبازة والشلف.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود بالمناسبة عزم الدولة على استكمال كافة البرامج السكنية إلى غاية تلبية كل الطلبات.

وتم أيضا تسليم دفعة جديدة من عقود الملكية لمكتتبي سكنات "عدل"، عملا بتعليمات الوزير الأول السيد نور الدين بدوي القاضية بإعطاء كل العناية لهذه العملية وتسليم كل العقود لأصحابها في الآجال المحددة، يؤكد الوزير.

ويقدر برنامج السكنات في طور الإنجاز حاليا،حسب السيد بلجود، بأزيد من 682 ألف وحدة سكنية، والتي " لا تعاني من أي عائق قد يؤثر سلبا على آجال التسليم".

و تتمثل الوحدات طور الإنجاز في  273.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار" عدل" و217.500 مسكن عمومي إيجاري  و114 ألف مسكن بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم، إلى جانب حوالي 22 ألف سكن ترقوي عمومي وحوالي 55 ألف سكن ريفي.

وفي عرضه لحصيلة القطاع لسنة 2019، كشف الوزير عن انطلاق انجاز 87 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها أكثر من 29 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) وازيد من 18 ألف مسكن بصيغة الترقوي المدعم.

وإلى غاية 31 أكتوبر 2019، عرف القطاع بحسب الوزير تسليم أزيد من 250 ألف وحدة سكنية ، منها 100 ألف مسكن عمومي إيجاري  و 18 ألف وحدة بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم إلى جانب 67 ألف وحدة بصيغة عدل و2000 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و40 ألف إعانة مالية للبناء الريفي.

إلى جانب ذلك تم توزيع 20.500 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية  و2.500 إعانة مالية لترميم السكنات والبناءات الجاهزة (الشاليهات)، وفي إطار الاستشراف لسنة 2020 أكد الوزير أنها ستعرف ديناميكية أفضل في إنجاز السكنات، والتي سيشرع في استلامها بالآلاف بداية من السداسي الأول من السنة.

ويرتقب في هذا الإطار استلام ما يقارب 160 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل عبر مختلف الولايات، حيث أكد الوزير أن البرامج السكنية تسير بوتيرة حسنة في مختلف الصيغ، مثمنا الجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين.

وبخصوص الدخول المدرسي 2020 /2021 ، قال السيد بلجود أنه ونظرا للوتيرة التي تميز إنجاز السكنات بمختلف الصيغ برمج القطاع إنجاز حوالي 700 مؤسسة تربوية بمختلف الأطوار على أن يتم استلامها شهر أغسطس المقبل.

كما ستعرف سنة 2020 إنجاز واستلام أكثر من 1.300 مرفق شبه مدرسي من مطاعم مدرسية ووحدات طبية  إلى جانب المرافق العمومية التابعة لقطاعات أخرى كالصحة والرياضة والأمن و الاتصالات ، يتابع الوزير.

وينتظر وفق الوزير تقليص آجال الإنجاز إلى ما بين 4 أشهر و8 أشهر لمختلف

هذه المرافق، وهو ما يعد وفقه "تحديا " لمديريات التجهيز العمومي ومؤسسات الانجاز.

آخر تعديل على الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 18:09
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سكن: تسليم 1.330 وحدة بصيغتي "عدل" و"الترقوي العمومي"
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 16:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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