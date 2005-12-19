قرابة 3 ألاف حادث مرور تسببت فيه الدراجات النارية خلال ال10 أشهر الأولى ل2019   

الجزائر - سجلت مصالح الأمن الوطني 2915 حادث مرور تسببت فيه الدراجات النارية من مختلف الأحجام خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى شهر أكتوبر الفارط، حسب ما أورده يوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأضاف البيان انه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل 11956 مخالفة مرورية لعدم التقيد واحترام قانون المرور ووضع 33747 دراجة نارية في المحشر وكذا سحب 8264 لرخصة السياقة بالإضافة الى فرض 17074 غرامة مالية لهذه الفئة من السواق.

في هذا الإطار، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني سواق الدراجات النارية إلى احترام قانون المرور في تنقلاتهم من خلال ارتداء الخوذة أثناء القيادة للتقليل والتخفيف من اثر الصدمات وتجنب الإفراط في السرعة والقيام بالمناورات والحركات الاستعراضية التي تعرض مستعملي الطريق الى مخاطر متعددة بالإضافة الى تفادي وضع سماعة الهاتف النقال التي تحول دون استجابة لتنبيهات السائقين أثناء السير.

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للتذكير كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نظمت عدة حملات توعية خاصة بالسلامة المرورية بهدف ترسيخ سلوك مروري سليم للسواق بالإضافة الى تفعيل دعائمها الاتصالية (الموقع الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي) في نشر التوعية و التحسيس بمخاطر حوادث المرور في أوساط المواطنين.