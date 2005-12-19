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حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وإصابة 310 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 08:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات

الجزائر - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 310 آخرون بجروح في 285 حادث مروري سجل على مستوى المناطق الحضرية في الفترة الممتدة ما بين 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجارين، كما أورده اليوم الأربعاء بيان من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا محسوسا قدر ب16 حادث بينما انخفض عدد الجرحى بـ8 حالات مع ارتفاع في عدد الوفيات (8 حالات).

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى لعنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور.

في هذا الإطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع ضرورة احترام قانون المرور لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24سا/24سا.

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حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وإصابة 310 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 08:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

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