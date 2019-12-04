Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بدوي يؤكد أن الحكومة ستواصل دعم وترقية حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 09:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
بدوي يؤكد أن الحكومة ستواصل دعم وترقية حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر - أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة ستواصل دعم وترقية حقوق كافة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بالإنجازات التي حققتها هذه الفئة في مختلف المجالات والمحافل الدولية.

وفي رسالة وجهها الى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة احياء يومهم العالمي، قال الوزير الأول: "أتقدم باسمي وباسم الحكومة بتحية تقدير وعرفان إلى كافة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة يومهم العالمي المصادف لليوم، 3 ديسمبر 2019، وأود أن أؤكد بأنهم ذوو الهمم العالية".

إقرأ أيضا : رابحي: قطاع الاتصال سيكون "شريكا فعالا" في ترقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

وأضاف السيد بدوي قائلا أنه "بالرغم من إعاقتهم، إلا أنهم برزوا وبرهنوا في جميع المجالات وتفوقوا في كثير من الأحيان، بل ونالوا الشرف في المحافل الدولية ورفعوا الراية الوطنية عاليا، فنكن لهم منا كل الاحترام والتقدير وسنواصل ترقية حقوقهم ودعمهم وإنصافهم لأن ينالوا المكانة التي تليق بهم في المجتمع وإدماجهم في جميع مناحي الحياة".

آخر تعديل على الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 10:15
كلـمات مفتـاحيــة :
بدوي يؤكد أن الحكومة ستواصل دعم وترقية حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 09:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.04

التأكيد على أهمية تنظيم الطبعة الأولى لمنح جوائز في السياحة من أجل تشجيع المبادرات ودعم…

19.12.04

إفريقيا: اليد العاملة بلغت 500 مليون شخص في إفريقيا

19.12.04

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروعي قانون متعلقين بالبحث العلمي على اللجنة المختصة

19.12.04

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون متعلق بالنقل البري على اللجنة المختصة

19.12.04

الصحراء الغربية: منظمة حقوقية تعرب عن قلقها إزاء الوضع الصحي للأسيرة محفوظة بمبا لفقير

19.12.04

طاقات متجددة: الجزائر مهتمة بالتعاون مع مجمع "د اي اي ديزرت اينرجي"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.02

دادة: "الاقتصاد الدائري" مخابر مؤسسات التكوين المهني مفتوحة لصقل مهارات الشباب المبتكر

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020

19.12.02

هدام يرأس الوفد الجزائري في الاجتماع الاقليمي الافريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية…

19.12.02

البطولة العربية للشطرنج بمستغانم: تتويج الجزائر بلقبي "اللعب السريع" رجال وسيدات