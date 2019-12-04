بدوي يؤكد أن الحكومة ستواصل دعم وترقية حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي رسالة وجهها الى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة احياء يومهم العالمي، قال الوزير الأول: "أتقدم باسمي وباسم الحكومة بتحية تقدير وعرفان إلى كافة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة يومهم العالمي المصادف لليوم، 3 ديسمبر 2019، وأود أن أؤكد بأنهم ذوو الهمم العالية".
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وأضاف السيد بدوي قائلا أنه "بالرغم من إعاقتهم، إلا أنهم برزوا وبرهنوا في جميع المجالات وتفوقوا في كثير من الأحيان، بل ونالوا الشرف في المحافل الدولية ورفعوا الراية الوطنية عاليا، فنكن لهم منا كل الاحترام والتقدير وسنواصل ترقية حقوقهم ودعمهم وإنصافهم لأن ينالوا المكانة التي تليق بهم في المجتمع وإدماجهم في جميع مناحي الحياة".