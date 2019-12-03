دادة موسى: نحو توسيع إستفادة ذوي الإحتياجات من تحفيزات القرض المصغر

بومرداس - كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، بلخير دادة موسى، يوم الثلاثاء ببومرداس بأن دائرته الوزارية توجه كل مجهوداتها نحو توسيع الاستفادة واستغلال الفرص والتحفيزات التي يضعها جهاز القرض المصغر في متناول فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر كل الوطن.

وقال الوزير في كلمته الافتتاحية لإحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز التكوين المهني والتعليم المهنيين للأشخاص المعوقين جسديا بقورصو، بأن "مجهودات القطاع موجهة نحو توسيع استفادة هذه الفئة من المجتمع من تحفيزات هذا الجهاز بفضل الإشراك الأمثل للوكالة الوطنية لتطوير القرض المصغر ومساهمتها في عملية إنشاء نشاطات متنوعة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بغرض تسهيل عملية إدماجهم مهنيا".

وفي هذا الإطار يسعي قطاع التكوين المهني –يقول الوزير- إلى "التشاور و التعاون الدائم مع القطاعات الوزارية الفاعلة في المجال لا سيما وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حيث تم من خلال ذلك بعث أسس للشراكة بتوقيع اتفاقية بتاريخ 15 أكتوبر 2019 لترقية جهاز القرض المصغر ومرافقة خريجي التكوين المهني".

ومثلما تم ملاحظته ميدانيا فإن الأشخاص المعاقين "يكتنزون قدرة عمل كبيرة" - يؤكد الوزير- شريطة أن يوفر لهم منصب عمل مكيف مع إعاقتهم من خلال القرض المصغر، خاصة في ميادين الصناعة التقليدية الفنية حيث بمقدورهم "إبراز كفاءة فنية كبيرة" و"المساهمة الفعلية في تطوير" هذا القطاع الحيوي.

من جهة أخرى، أكد الوزير بان الحكومة تخصص في إطار السياسة الوطنية لمواجهة الإقصاء الاجتماعي "مكانة هامة" لحماية الأشخاص المعاقين وإدماجهم حيث تكرست هذه الإرادة من خلال القانون رقم 02 – 09 المؤرخ في 9 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين والذي يتضمن أحكام تتعلق بالتكوين المهني كوسيلة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

ويشكل هذا المبدأ "أولوية" في سياسة قطاع التكوين والتعليم المهنيين - حسب السيد دادة موسى- الذي نبه إلى وجود "برنامج خاص" للتكفل بهذه الفئات من خلال "اكتساب تأهيل وتكوين مهني" يسمح لهم ب"المشاركة في خلق الثروة بصفة مستقلة ومسؤولة وإبراز قدراتهم لكسب معيشتهم بكرامة".

وفي هذا الصدد يضع قطاع التكوين المهني قدرات تكوين معتبرة في متناول الأشخاص المعاقين حيث سمح بتأهيل أكثر من 34.000 شخص معاق جسديا منذ سنة 1999 بمعدل تكوين زهاء 1000 معاق سنويا.

وتم تحقيق هذا البرنامج التأهيلي- إستنادا إلى وزير القطاع- من خلال إنشاء مراكز تكوين جهوية متخصصة للأشخاص المعاقين جسديا بكل من ولايات بومرداس و الأغواط و سكيكدة و غليزان إلى جانب مركز التكوين المهني و التمهين بالقبة بالجزائر العاصمة الموجه للتكوين الإقامي ، إضافة إلى اعتماد صيغ مختلفة أخرى للاستجابة للاحتياجات الخاصة لهذه الفئة عن طريق دعم استقبالهم لمتابعة تكوين مهني مكيف و منح لهم الأولوية في الإدماج في الفروع العادية .

ويتم كذلك من خلال هذا البرنامج إدماج و تأهيل المتربصين المعاقين جسديا ضمن الفروع العادية في المؤسسات القريبة من مقر سكناتهم و فتح فروع خاصة عندما لا تسمح الإعاقة بإدماج المترشحين في الفروع العادية، إضافة إلى التكوين الإقامي في فروع لدى هيئات أخرى كتلك التابعة لقطاع الصحة والتضامن الوطني أو الحركة الجمعوية.