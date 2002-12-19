الدالية: تأكيد إلتزام السلطات العمومية بتوسيع نطاق مشاركة فئة المعاقين في مسار التنمية لافق 2030

الجزائر - أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة التزام السلطات العمومية بتوسيع نطاق مشاركة الاشخاص المعاقين في مسار التنمية لافق 2030 من خلال وضع برامج ذات صلة بالصحة والتعليم والتكوين وتسهيل عملية ادماجهم في عالم الشغل.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم المغاربي للمعاقين، أن السلطات العمومية أولت "اهتماما بالغا بحقوق الاشخاص المعاقين وترقيتهم"، مؤكدة أيضا التزامالسلطات "بتوسيع نطاق مشاركتهم على مختلف المستويات من خلال وضع برامج ذات الصلة بالصحة والتعليم والتكوين والعمل وتسهيل مهمة ادماجهم في المجتمع".

ولهذا الغرض --تضيف السيدة الدالية -- "تم وضع ترسانة قانونية لفائدة هذه الفئة من المجتمع الى جانب الحث على الالتزام بالمبادئ المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمواطنة وتكافؤ الفرص وذلك تطبيقا للالتزامات المرتبطة بمصادقة الجزائر على اتفاقية الامم المتحدة".

واشارت في هذا الاطار الى أن سياسة القطاع المتعلقة بالتكفل بالأشخاص ذوي الاعاقة تتمحور أساسا حول "ضمان التربية والتعليم لجميع الاطفال المعاقين دون استثناء أو اقصاء ودعم التشغيل و الادماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة وتقديم برامج اجتماعية تتمثل في مساعدات مالية واعانات ذات طابع اجتماعي لفائدة المعاقين الى جانب تسهيل وصول هذه الشريحة الى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي من خلال الزامية رفع الحواجز التي تعرقلهم في الحياة اليومية وكذا تقييس المباني والهياكل ووسائل النقل وتوفير سكنات لهم تماشيا مع امكانيات وتحركات هذه الفئة".

واكدت بالسيدة الدالية المناسبة على أهمية الاحتفال بهذا اليوم المغاربي للأشخاص المعاقين الموافق ليوم 2 ديسمبر من كل سنة والذي اقره المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتشغيل والتكوين والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية في دورته التاسعة المنعقدة بالرباط (المغرب) في 2010 ،مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يبرز مدى اهمية " تعزيز التعاون المشترك بين دول المغرب العربي للنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة وجعل مجتمعاتنا أكثر عدالة تجاه الفئات الهشة لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة".

ودعت الوزيرة، على هامش هذا اللقاء، الى ضرورة "تكثيف التعاون المغاربي المشترك من خلال تنظيم لقاءات بين دول المنطقة لتبادل التجارب والخبرات من اجدل ايجاد آليات مشتركة من شانها تعزيز الادماج لفئة المعوقين وتذليل العقبات امامها وتمكينها من ممارسة الحياة الاعتماد على نفسها في اطار انساني ومجتمعي عادل ومنصف".

وبخصوص تطبيق الاجراء الحكومي الاخير والقاضي برفع منحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، اكدت الوزيرة بان هذا" الاجراء دخل حيز التنفيذ حيث يتم حاليا التنسيق بين قطاعي التضامن والمالية من اجل الانطلاق في عملية تسديد مستحقات هذه الفئة".

من جهة اخرى، الحت السيدة الدالية على ضرورة "دعم وترقية التكوين لاسيما لفائدة مؤطري المراكز المختصة والمكونين"، مشيرة الى التعاون القائم بين قطاعها وقطاعي التربية والتكوين والتعليم المهنيين في هذا الاطار وكذا لتخصيص أقسام لفئة المعاقين، مذكرة بانه يجرى حاليا "تكوين حوالي 400 مساعد للتكفل بفئة المعاقين لاسيما من الاطفال منهم.

وفي ختام كلمتها اعربت الوزيرة عن "استنكارها وتنديدها الشديدين" ضد تدخل البرلمان الاوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، داعية الشعب الجزائري الى "تعزيز اللحمة فيما بينه والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة وامن واستقرار الوطن من اجل التصدي للمؤامرات الأجنبية التي تحاك ضده"، مشددة على أن الجزائريين "قادرون على حل مشاكلهم الداخلية دون تدخل اي طرف أجنبي".