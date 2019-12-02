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مستغانم: تحرير قاصر وتوقيف الخاطف في "ظرف وجيز"

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 16:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
مستغانم: تحرير قاصر وتوقيف الخاطف في &quot;ظرف وجيز&quot;

مستغانم - تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم مؤخرا من تحرير قاصر وتوقيف المختطف في "ظرف وجيز" ببلدية عين بودينار شرق الولاية حسبما أستفيد يوم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وجاءت العملية -وفقا لذات المصدر- بعد تلقي مركز العمليات التابع للدرك الوطني لمكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر (1055) مفادها أن المركبة السياحية المشتبه فيها بإبعاد هذا القاصر متواجدة بدوار البعايطية ببلدية عين بودينار (15 كيلومتر شرق مستغانم).

وفور تلقي البلاغ قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتفعيل المخطط العملياتي لحماية القصر في حالة الاختطاف وتم إقحام الوسائل التقنية الحديثة ونشر الوحدات الميدانية لسد جميع المنافذ والطرقات ومنع الخاطف من الفرار.

وتمكن أفراد الدرك الوطني في "وقت وجيز وقياسي" وبفضل التواجد الميداني المكثف من استرجاع القاصر الذي يبلغ من العمر 12 سنة وتوقيف المشتبه به البالغ من العمر 28 سنة يضيف المصدر نفسه.

وسيتم في وقت لاحق وفور انتهاء التحقيقات تقديم الموقوف أمام العدالة، حسبما أشار إليه المصدر.

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مستغانم: تحرير قاصر وتوقيف الخاطف في "ظرف وجيز"
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 16:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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