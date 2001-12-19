قالمة : "أطروحتي في 180 ثانية"، مسابقة جديدة لانفتاح الجامعة على المجتمع

وصرح مدير جامعة 8 ماي 1945 لقالمة صالح العقون لوأج على هامش انطلاق المسابقة بقاعة المحاضرات للمكتبة المركزية لذات الجامعة بأن هذه المبادرة "الأولى من نوعها على المستوى الوطني" تهدف إلى مساعدة الأكاديميين الشباب على تطوير المهارات لمشاركة أعمالهم بفعالية أمام الجمهور الواسع وتشجيعهم على ترجمة أعمالهم للاستهلاك العام.
وأضاف المتحدث بأنه تم تنصيب هيئة تحكيم مكونة من باحثين وغير باحثين لتقييم العروض المقدمة باللغات العربية و الفرنسية و الإنجليزية, مبرزا بأنه سيتم منح جوائز رمزية للفائزين الثلاثة الأوائل بأحسن عرض.
وقد حضر بالقاعة التي احتضنت المسابقة, طلبة الدكتوراه في مختلف التخصصات البحثية حيث استغرق كل عرض 3 دقائق فقط وسط حضور لافت للطلبة والجمهور من خارج الجامعة والذي كان محور تحدي المشاركين في المسابقة حيث حاول كل واحد منهم تبسيط مشروع بحثه لجعله مفهوما واضحا وموجزا.
ولاقت المبادرة استحسانا من طرف الحاضرين سواء من الأسرة الجامعية أو الجمهور العريض حيث اعتبرها الجميع وسيلة فعالة للتعريف بما تنجزه الجامعة من بحوث وأطروحات تخدم المجالات الصناعية والتكنولوجية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.