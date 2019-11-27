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وفاة أربعة أشخاص بسبب اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكاربون واستنشاق الدخان بولايتي باتنة والوادي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 13:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
وفاة أربعة أشخاص بسبب اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكاربون واستنشاق الدخان بولايتي باتنة والوادي

الجزائر- سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 27 نوفمبر وفاة امرأتين تبلغان من العمر 60 و 23 سنة مختنقتين بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بدوار بولاية باتنة وكذا وفاة 02 طفلين يبلغان من العمر 05 سنوات و 02 سنتين إثر استنشاقهما الدخان بولاية الوادي، كما أكده اليوم الاربعاء بيان من مصالح الحماية المدنية.

وفي هذا الإطار اكد ذات البيان ان "عناصر الحماية المدنية تدخلت من اجل انقاذ  10 حالات الاختناق بغاز احدي الكربون الخطير المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام في كل من ولايات الاغواط (03) أشخاص، سطيف (04) أشخاص، المدية 02 شخصين و الجزائر 01 شخص، حيث تم التكفل بالضحايا ونقلهم في حالة مقبولة الى المستشفيات  و كذا تسجيل وفاة امرأتين تبلغان من العمر 60 سنة و23 سنة مختنقتين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بدوار اولاد عيش بلدية الحاسي ولاية باتنة "  . 

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة "بإخماد (05) حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية سطيف، الواد، أم البواقي ، الجلفة و بومرداس، حيث نشب أهم حريق بولاية الوادي داخل منزل بالمكان المسمى الحي الغربي ببلدية قمار أدى الى وفاة 02 طفلين يبلغان من العمر 05 سنوات و 02 سنتين إثر استنشاقهم الدخان "يضيف البيان ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة أربعة أشخاص بسبب اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكاربون واستنشاق الدخان بولايتي باتنة والوادي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 13:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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