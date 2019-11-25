الدالية تؤكد على أهمية التكفل بالمرأة في وضع صعب

الجزائر - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التكفل "إداريا ومهنيا" بالمرأة في وضع صعب وإعادة إدماجها في الحياة العامة.

ودعت الوزيرة خلال إشرافها على لقاء وطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الى "مراجعة وتحسين البرامج والتراتيب الحالية بهدف ترقية نوعية وفعالية وتعميم الخدمات المقدمة لمرافقة المرأة، إداريا ومهنيا، في وضع صعب وإعادة إدماجها في الحياة العامة من خلال رفع مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين".

وأعربت الوزيرة عن "ثقتها التامة" في قطاع العدالة ومصالح الأمن في مواصلة جهودها الرامية للتصدي للتصرفات والسلوكات المرتبطة بالعنف ضد المرأة.

من جانبه، ذكر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أن قطاع الاتصال "تبنى كل البرامج والمبادرات القطاعية والجمعوية المدرجة من أجل مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع وشارك بقوة في إعداد الآليات ذات الصلة، على غرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومخطط الاتصال الوطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية".

كما رافق قطاع الاتصال --يضيف السيد رابحي-- "مختلف النشاطات الموجهة للتوعية بخصوص الأضرار المترتبة عن العنف الممارس ضد المرأة"، مشيرا الى أن رسالة وزارته "ترتكز على رفض تبرير العنف ونبذ مختلف أشكاله مع العمل على الوقاية منه، خاصة عندما يمارس ضد الفئات الهشة كالنساء والأطفال والعجزة".

ذكر في ذات السياق أن المنظومة التشريعية "تعززت بنصوص قانونية تحمي المرأة من العنف، بالإضافة الى وجود أطر مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف".

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من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أن قطاعه "يساهم بصفة فعالة في حماية وترقية المرأة، لا سيما عن طريق تمثيله في مختلف الهيئات الوطنية والاستشارية لدى وزارة التضامن الوطني، فضلا عن إدراج هذا المحور في مختلف فضاءات التشاور والتنسيق التي يترأسها قطاعه الوزاري كاللجنة الوطنية للسكان ولجنة الصحة الانجابية ورفاهية الأسرة".

وأشار إلى أنه في إطار الشراكة مع المجتمع، "تم إدراج خدمة التكفل بالنساء ضحايا العنف ضمن قائمة خدمات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية كعملية نموذجية في عشرة مراكز مرجعية موزعة على عشر ولايات".

وفي كلمة له قرأ نيابة عنه مدير ديوانه، ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أن السلطات العمومية "تعمل جاهدة على التطبيق الفعلي لما يحتويه مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في شتى المجالات"، مؤكدا أن "الحق في العمل والمساواة بين الجنسين مكرس في الدستور وأن العمال والعاملات يستفيدون من نفس الأجور والامتيازات".

وبالمناسبة، لم يفوت السيد إيريك أوفرفيست، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، الفرصة للتنويه بما تقوم به الجزائر في هذا المجال وإعطاء فرص للمرأة عن طريق ترقية الاستثمارات.

للإشارة، فقد تم خلال هذا اللقاء تكريم عدد من النساء وكذا إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة من ولاية الجزائر.