حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 44 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

وذكر نفس المصدر انه تم تسجيل اثقل حصيلة على مستوى ولاية بشار بوفاة 3 اشخاص واصابة 25 آخرين بجروح على اثر 3 حوادث مرور.

من جهة اخرى قامت عناصر الحماية بتقديم الاسعافات الاولية ل 7 اشخاص جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من اجهزة التدفئة ومسخنات الحمام في كل من الولايات التالية تيبازة (شخص واحد) ومسيلة (3 اشخاص) والمدية (3 اشخاص) حيث تم اسعاف الضحايا في مكان الحوادث وتم نقلهم في حالة مقبولة الى المؤسسات الاستشفائية في حين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 41 سنة متسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد ناري داخل كوخ بالمكان المسمى مزرعة تمار ببلدية برقيقة ولاية تيبازة.

كما قامت وحداث الحماية بإخماد 4 حرائق حضرية وصناعية مختلفة بكل من ولاية الجزائر وبومرداس وام البواقي وتيسمسيلت ادت الى اصابة ( 3 ) اشخاص بصعوبة التنفس اثر استنشاقهم الدخان نتيجة حريق شب داخل مخزن للمواد الغذائية بحي 5 جويلية ببلدية باب الزوار بالعاصمة حيث تم تقديم لهم الإسعافات الاولية بعين المكان.