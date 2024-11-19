الجزائر العاصمة : وفاة 10 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكاربون منذ بداية السنة

الجزائر- توفي 10 أشخاص وتم إنقاذ أزيد من 100 آخرين من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكاربون (المونوكسيد) بالجزائر العاصمة منذ بداية السنة الجارية, وذلك بسبب "عدم أخذ الحيطة وصيانة أجهزة التدفئة وانعدام التهوية", حسبما أعلن عنه اليوم الأحد المكلف بالاتصال لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله لـ/وأج على هامش الأيام التحسيسية حول الوقاية من الاختناقات الناجمة عن غاز أحادي الكربون ب"مركز الامتياز في مهن البناء والأشغال العمومية الشهيد حساين بلقاسم" بالحراش أنه تم تسجيل وفاة 10 أشخاص جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكاربون منذ بداية السنة الجارية (يناير- 23 نوفمبر الجاري) مقابل 14 حالة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة, مؤكدا أنه هناك تراجع "ملحوظ" في عدد الضحايا مقارنة مع السنوات الفارطة.

وذكر ذات المصدر بأن أعوان الحماية المدنية الولائية تمكنوا خلال نفس الفترة المذكورة من إنقاذ 109 شخصا من موت محقق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيدالكاربون, على إثر أخطاء في إجراءات وقائية كالاستعمال السيئ لوسائل التدفئة وسخانات المياه وعدم توفر بعض الأجهزة على شروط السلامة ومعايير الوقاية الأمنية وانعدام التهوية داخل المنازل.

وفي سياق متصل ,أشار المتحدث أن آخر حادث تم تسجيله يوم 23 نوفمبر الجاري داخل محل قصابة على مستوى بلدية الحراش حيث توفي شابان يعملان بهذا المحل في العشرينات من العمر جراء التسمم بغاز أحادي الكاربون المنبعث من الموقد حيث لا يتوفر المحل على نوافذ للتهوية.

من جهته ,أكد مهندس الوقاية والأمن بمديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز بالحراش بوطيبة محمد لـ/وأج أن نقص التهوية وتعذر تصريف الهواء الملوث بفعل الغاز المحترق مسؤولان بنسبة كبيرة عن أخطار الاختناق بغاز أحادي الكربون بالمنازل خصوصا عندما تكون مدفأة الغاز أو مسخن ماء الحمام غير موصول بمنافذ تصريف الهواء.

وفي هذا الصدد أوصى المصدر باختيار مرصص مؤهل معتمد من طرف مصالح سونلغاز لأنه يمتلك الخبرة ويضمن عملية ترصيص وفق المقاييس وعدم غلق منافذ التهوية من اجل السماح بالتصريف الدائم للغازات المحترقة مع ضرورة صيانة دورية لتجهيزات التدفئة والتبريد المنزلية وتفادي تركيب سخانات ماء الحمام والمطبخ داخل الحمامات كون غاز أحادي الكربون قاتل صامت لا لون ولا رائحة له وغير قابل للكشف بحواسنا.

وفي ذات الشأن, دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية للمرصصين الجزائريين معيزي محمد في تصريح لـ/وأج,الى ضرورة اقتناء أجهزة التدفئة والتبريد الأصلية ذات النوعية الجيدة, وكذا اختيار مرصص معتمد مضمون بشهادة.

بدوره, ثمن مدير مركز الامتياز في مهن البناء والأشغال العمومية الحراش, ثابت وناس, هذه المبادرة التحسيسية لفائدة متربصي المركز (300 متربص في شتى تخصصات البناء والأشغال العمومية) الذين استفادوا من نصائح وإرشادات قيمة للوقاية وتفادي الحوادث المتعلقة بالاختناقات بغاز أحادي الكربون وكذا غرس ثقافة وقائية لديهم مع التأكيد على إتباع القواعد و احترام مقاييس ومعايير السلامة في عملية تركيب الأجهزة.

وشدد ممثل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه فرع العاصمة غياط عاطف على ضرورة التحلي بالمهنية خلال عملية تركيب وتشغيل هذه الأجهزة المنزلية من طرف المؤهلين داعيا إلى التحقق من الوسم ومدة الصلاحية ومصدر المنتوج وكذا الحصول على شهادة الضمان لخدمات الصيانة حيث عادة ما يجهل المستهلك حقوقه لفترة ما بعد البيع.

للإشارة تم خلال اليوم التحسيسي الذي استقطب متربصي المركز توزيع مطويات تخص كيفية الوقاية من حوادث الاختناقات بغاز المونوكسيد إلى جانب تقديم عروض سمعية بصرية توضيحية لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المنزلية المأسوية .