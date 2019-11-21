دعوة منظمة المرأة العربية إلى القيام بدورها في التحسيس بمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله

الجزائر - دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الخميس بالقاهرة (مصر)، منظمة المرأة العربية إلى القيام "بدورها الهام في التحسيس بمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة بكل أشكاله"، حسب ما أفاد به بيان لدائرتها الوزارية.

و أوضحت الوزيرة، التي ترأست اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة، الذي يضم وزراء العرب المكلفين بالمرأة بالدول العربية، وذلك في إطار مواصلة أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "حول تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية"، أن هذه المنظمة "مدعوة اليوم اكثر من اي وقت مضى الى القيام بدورها الهام في التحسيس بمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة بكل اشكاله الاسري والجنسي والمتربط بالإرهاب وكذا العنف الاقتصادي و السياسي وحتى اللفظي"، مطالبة المنظمة ب"المساهمة في ضبط الآليات الضرورية بالمنظمة العربية لحماية النساء اثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية و ما بعدها".

كما ألحت المتدخلة على ضرورة "تنشيط مخطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1325 الداعي الى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات النزاع وتمكينهن أيضا من القيام بدورهن الهام في منع نشوب النزاعات وفي حلها.

واعتبرت هذا اللقاء فرصة ل"تبادل المستجدات التي عرفتها قضايا المرأة في البلدان العربية والاطلاع على مختلف الاوضاع المنظمة والانشطة التي نفذت في 2019 و النظر في الاجراءات الواجب اتخاذها لتصويب عمل المنظمة وترقية تعاونها مع جامعة الدول العربية ومنظومة الامم المتحدة واعطاء المزيد من الديناميكية لبرامج تعاونها مع مختلف المنظمات الاقليمية والدولية".

كما سيكون هذا اللقاء ايضا على حد تعبير الوزيرة مناسبة "للنظر في الافاق المستقبلية لمنظمة المرأة العربية عبر مناقشة توجهاتها الاستراتيجية لسنوات 2020- 2025 وبرامج العمل للسنة المقبلة في تناسق مع أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية لأفق 2030 وأجندة المرأة والامن والسلام مع التأكيد على دور المرأة العربية في مواجهة التطرف والعنف والفكر الاقصائي".

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وشددت السيدة الدالية في هذا الاطار على ضرورة "ايجاد الاليات التي تمكن المنظمة من دعم المجهودات الوطنية للدول الاعضاء في مجال التمكين الاقتصادي وتوفير بيئة عمل أكثر أمانا للنساء تحقيقا للاستقلالية الاقتصادية للمرأة في أوطانها والمزيد من الرفاه للأسر والنماء للمجتمعات العربية وكذا مناقشة أسباب تراجع المشاركة السياسية للمرأة في كثير من الدول العربية وبحث سبل تكريس وجودها في كل مراكز القرار وتحقيق ريادتها في هذا المجال ".

وشددت الوزيرة في هذا الاطار بأن "المساواة في الفرص وتقاسم الرجل والمرأة للموارد والمسؤوليات عنوان رفاهية الاسرة وصورة مثمرة للتنمية المستدامة للمجتمعات وهذا ما يدفعنا إلى المرافعة في كل المنابر من اجل ان يجند الرجل كذلك للدفاع عن قضايا المرأة للعبور من مرحلة المطالبة بالحقوق والحماية الى مرحلة التناصف الحقيقي بين الجنسين في البلدان العربية لاسيما في سوق الشغل وفي تولي مناصب المسؤوليات العليا".

ولفتت السيدة الدالية إلى أن هذا اللقاء "ينعقد في ظروف صعبة تعيشها العديد من البلدان العربية ابتداء من العدوان الغاشم للاحتلال الصهيوني الذي يستمر في انتهاك الاعراف الدولية وتجديد اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وانتهاء بمختلف وضعيات النزاع اوجه التصدع التي تتعرض اليه الشعوب العربية".