Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمن ولاية الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات بالشراقة

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 16:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
أمن ولاية الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات بالشراقة

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 9 أشخاص مشتبه فيهم، مختصة في التهريب الدولي للمركبات والتزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية للمركبات، حسبما أفاد به بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن قضية الحال التي تخص أيضا سوء استغلال الوظيفة عن طريق تسليم وثائق إدارية رسمية في إطار ممارسة مهام عمومية على نحو يخرق القوانين والتنظيمات عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة وذلك بعد ورود معلومة مفادها تلقي مصلحة البطاقات الرمادية بإحدى البلديات غرب العاصمة عدة طلبات تسجيل مركبات من طرف شخص واحد ولنفس صاحب الامتياز حيث تمكن من اقتناء أربع 04  بطاقات تسجيل مسجلة باسمه.

وأضاف المصدر أنه بغرض التحقّق من الوضعية الإدارية والقانونية للمركبات محل التأكد قامت الفرقة المتحرّية بالتأكد من الوضعية الإدارية للمركبات محل قضية الحال لدى الجهات المختصة حيث تأكد دخولها التراب الوطني بطريقة غير شرعية ما دفع بعناصر الأمن لوضع خطّة محكمة لتوقيف المشتبه فيه.

وأبرز المصدر أن العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى إحدى البلديات وبعد توسيع عمليات التحري تم توقيف ثماني (08) اشخاص آخرين مع حجز خلال العملية بطاقة رمادية محل تزوير، شهادة تأمين، (04) بطاقات رمادية، (05) بطاقات سير مؤقتة، (03) بطاقات إقامة وكذا (04) بطاقات تعريف بيومترية، (04) شهادات بيع الوكيل ،نسخة من وصل إيداع ملف مركبة، محضر مراقبة تقنية ووصل إيداع تسجيل مركبة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداع ثلاثة (03) منهم الحبس المؤقت فيما استفاد الستة (06) الآخرون من إفراج مؤقت -- يشير ذات البيان--.

آخر تعديل على الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 17:57
كلـمات مفتـاحيــة :
أمن ولاية الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات بالشراقة
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 16:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.21

سكك حديدية: وضع أنظمة إشارات حديثة

19.11.21

بن فليس يلتزم من بسكرة بإصلاح المنظومة التربوية

19.11.21

كانوي كاياك: مشاركة  المنتخب الجزائري  في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر…

19.11.21

عبد العزيز بلعيد يلتزم بفتح الملفات العالقة مع البلدان المجاورة

19.11.21

فيتوريا غاستيز مضيفة الدورة ال44 للاوكوكو، عدة وفود في الموعد

19.11.21

افتتاح الطبعة ال20 لفعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار يوم الاحد المقبل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…