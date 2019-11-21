أمن ولاية الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات بالشراقة

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 9 أشخاص مشتبه فيهم، مختصة في التهريب الدولي للمركبات والتزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية للمركبات، حسبما أفاد به بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن قضية الحال التي تخص أيضا سوء استغلال الوظيفة عن طريق تسليم وثائق إدارية رسمية في إطار ممارسة مهام عمومية على نحو يخرق القوانين والتنظيمات عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة وذلك بعد ورود معلومة مفادها تلقي مصلحة البطاقات الرمادية بإحدى البلديات غرب العاصمة عدة طلبات تسجيل مركبات من طرف شخص واحد ولنفس صاحب الامتياز حيث تمكن من اقتناء أربع 04 بطاقات تسجيل مسجلة باسمه.

وأضاف المصدر أنه بغرض التحقّق من الوضعية الإدارية والقانونية للمركبات محل التأكد قامت الفرقة المتحرّية بالتأكد من الوضعية الإدارية للمركبات محل قضية الحال لدى الجهات المختصة حيث تأكد دخولها التراب الوطني بطريقة غير شرعية ما دفع بعناصر الأمن لوضع خطّة محكمة لتوقيف المشتبه فيه.

وأبرز المصدر أن العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى إحدى البلديات وبعد توسيع عمليات التحري تم توقيف ثماني (08) اشخاص آخرين مع حجز خلال العملية بطاقة رمادية محل تزوير، شهادة تأمين، (04) بطاقات رمادية، (05) بطاقات سير مؤقتة، (03) بطاقات إقامة وكذا (04) بطاقات تعريف بيومترية، (04) شهادات بيع الوكيل ،نسخة من وصل إيداع ملف مركبة، محضر مراقبة تقنية ووصل إيداع تسجيل مركبة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداع ثلاثة (03) منهم الحبس المؤقت فيما استفاد الستة (06) الآخرون من إفراج مؤقت -- يشير ذات البيان--.