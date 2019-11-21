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تبسة: تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 16:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
تبسة: تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة

تبسة - تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لبلدية بئر العاتر (90 كلم جنوب تبسة) من تفكيك شبكة دولية مكونة من 5 أفراد أغلبهم أجانب متخصصة في الاتجار غير الشرعي بالأسلحة و تهريبها، حسب ما علم يوم الخميس لدى مديرية أمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الفرقة تمكنت خلال الأسبوع الجاري من توقيف شخصين من مجموع 5 أفراد مبحوث عنهم و حجز 20 قطعة سلاح فردي من الصنف الأول تحمل علامة تجارية تركية و79 خرطوشة من عيار 9 ملم.

وقد تم تنفيذ هذه العملية بناء على معلومات مكنت من ترصد ومتابعة مجموعة إجرامية دولية تمارس تهريب الأسلحة والمتاجرة بالذخيرة إضافة إلى الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الشريط الحدودي، كما أشار إليه.

وقد مكن تنفيذ هذه العملية التي وصفت بـ"النوعية" من تجنب انتشار ودخول هذه الأسلحة وغيرها إلى التراب الوطني أو استعمالها في عمليات إجرامية، حسب ما ذهب إليه ذات المصدر الأمني.

آخر تعديل على الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 18:25
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تبسة: تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 16:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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