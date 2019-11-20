وزيرة التضامن تبرز من القاهرة "المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في شتى المجالات"

الجزائر - أبرزت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الاربعاء من القاهرة، المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في شتى المجالات، مشيرة الى ان الجزائر حرصت على الحفاظ على استقرار المجتمع من خلال منع التمييز ضد الجنسين ونشر ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.

وفي كلمة لها أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بمقر جامعة الدول العربية حول "تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد النزاعات في المنطقة العربية"، أوضحت السيدة الدالية أن "بداية الالفية الجديدة عرفت ديناميكية حقيقية للنهوض بقضايا المرأة وتمكينها وادماجها من خلال التعديلات الدستورية لسنتي 2008 و 2016 المتعلقة اساسا بالرفع من نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية باعتماد مبدأ الحصص في المجالس المنتخبة وكذا ترسيخ مبدأ المساواة والتناصف ومشاركة المرأة في الحياة العامة وتحسين العمالة النسوية الى جانب تبوئها مناصب المسؤولية".

كما ذكرت في هذا اللقاء --حسب ما أفاد به بيان لوزارة التضامن الوطني-- باقتراح الجزائر لاعتماد اليوم الدولي للعيش معا بسلام في 16 مايو من كل سنة والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 72/ 130 الصادر في 8 ديسمبر 2017 .

واستغلت السيدة الدالية --يضيف ذات المصدر-- فرصة هذا اللقاء لاستعراض "المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في شتى المجالات"، مشيدة في نفس الوقت ب"مساهماتها الفعالة في معركة التنمية وفي استتباب الامن عبر عديد المحطات التي عرفتها البلاد بداية من مشاركتها في حرب التحرير وتحقيق الاستقلال الوطني وصولا الى تحقيق السلم والمصالحة الوطنية خلال العشرية السوداء".

وأشارت في هذا الاطار الى ان المرأة الجزائرية كانت "حاضرة عبر كل الحقب والعصور من تاريخنا الطويل في المشهد الاجتماعي والسياسي والمقومة ضد الغزو والاستعمار والظلم"، مبرزة أن هذا "الحضور اللافت جسدته في أجمل صور ايقونات ظلت وستبقى رموزا للأجيال الحالية والقادمة تنير دربهم نحو المضي قدما لبناء مجتمع ديمقراطي ينبذ الظلم والعنف والتمييز ويعزز التعايش والتعدد وتقبل الآخر".

وعرجت في هذا الاطار على مساهمات المرأة في معركة التحرير واستقلال الجزائر، حيث أشارت الى أنها "وقفت الى جنب الرجل ضد الاستعمار"، مذكرة في هذا الاطار بالمقاومة الشعبية التي قادتها لالة فاطمة نسومر.

وأبرزت وزيرة التضامن الوطني في ذات السياق الدور الذي لعبته المرأة الجزائرية إبان العشرية السوداء من خلال "مقاومة الارهاب الاعمى والمساهمة في إعادة اللحمة الاجتماعية واشاعة روح التسامح والعفو بين أفراد المجتمع".