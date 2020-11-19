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حوادث المرور: وفاة 15 شخصا واصابة 288 آخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 16:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
حوادث المرور: وفاة 15 شخصا واصابة 288 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي 15 شخصا حتفهم واصيب 288 آخرون بجروح في 238 حادث مرور جسماني خطير سجل على المستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 12 الى 18 نوفمبر الجاري، حسب ما اوردتها يوم الاربعاء حصيلة لمصالح المديرية العام الامن.                   

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا محسوسا قدر بـ ( -12) حادث، و عدد الجرحى بـ (-02) حالة، بينما ارتفع عدد القتلى بـ (+06).

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 %، نتيجة عدم احترام قانون المرور .

في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، لا سيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها معظم ولايات الوطن.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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حوادث المرور: وفاة 15 شخصا واصابة 288 آخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 16:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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