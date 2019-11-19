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الحماية المدنية: جمع البيانات الإحصائية "أداة هامة" للمساعدة في إتخاذ القرار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 18:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
الحماية المدنية: جمع البيانات الإحصائية &quot;أداة هامة&quot; للمساعدة في إتخاذ القرار

 البويرة - تعد عملية تحسين جمع البيانات الإحصائية "مهمة جدا" لاعتبارها أداة تساعد على اتخاذ القرارات التي تكون قادرة على تطوير أكثر جهاز الحماية المدنية، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالبويرة مدير الإعلام والإحصاء بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وأكد العقيد فاروق عاشور على هامش لقاء جهوي يجمع بالبويرة رؤساء مكاتب الاحصائيات لـ16 ولاية من غرب الوطن، على أهمية هذا اللقاء في تكوين رؤساء مكاتب الإحصائيات والذي يهدف إلى "إجراء أبحاث من أجل تحسين جمع البيانات الإحصائية".

"جمع البيانات الإحصائية هي أداة لا غنى عنها ومهمة في المساعدة في اتخاذ القرار. وتمثل بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية نقطة جد هامة"، يؤكد ذات المتحدث الذي أوضح أن هذه البيانات تساعد في اتخاذ القرارات لاسيما تلك المتعلقة بإستحداث وحدات جديدة وتبرير المصاريف.

ولارتباطها بمخطط تحليل التغطيات الخطيرة للحماية المدنية فان البيانات الإحصائية تشكل "وسيلة حقيقية لتحديد أكبر عدد من التدخلات على مستوى الولاية"، وفقا لنفس المسؤول. "كما تسمح بالتنبؤ باستعمال معدات أو موارد بشرية من عدمها وتساعد على معرفة التغطية العملياتية على المستوى الوطني"، يقول العقيد فاروق عاشور.

"ويندرج هذا اللقاء الجهوي في إطار تحسين جمع المعلومات العملياتية وكذا استغلال إحصائيات تدخلات الحماية المدنية وفقا لتعليمات المدير العام للحماية المدنية"، يضيف.  

وأوضح أن هذا اللقاء الجهوي الذي يحتضنه مقر مركز التكوين المتخصص بمديرية الوقاية يعد فرصة لمختلف المشاركين لتوسيع معارفهم الوقائية وكذلك لتقييم وتقديم المقترحات الخاصة بجمع المعطيات العملياتية.

"كما يعد هذا اللقاء فرصة للمشاركين لاستغلال الإحصاءات لاسيما تلك المتعلقة بالمخاطر الشائعة مثل الحرائق وغيرها من العمليات"، حسب ذات المتحدث.

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الحماية المدنية: جمع البيانات الإحصائية "أداة هامة" للمساعدة في إتخاذ القرار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 18:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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