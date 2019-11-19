مواصلة العمل لتمكين الأطفال من كل الحقوق المتضمنة في إتفاقية حقوق الطفل

و أوضح المجلس في بيان له أنه "يعمل و سوف يواصل العمل لكي يتمكن الأطفال حقيقة من التمتع بكل الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية", من خلال "مرافقة هيئات الدولة المختلفة أثناء تجسيدها لما ورد في الاتفاقية ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية الدولية والاقليمية حول حقوق الطفل و من خلال ممارسة صلاحية الإنذار المبكر في حالة وجود احتمال انتهاك حقوق الطفل وأيضا تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاك هذه الحقوق والتحقيق فيها وإبداء آرائه حولها وتحويلها للسلطات المختصة بغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لها ومتابعة ومعاقبة مرتكبيها".
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و ذكر المجلس أن الجزائر صادقت على الاتفاقية وعلى بروتوكولين ملحقين بها وأصدرت مجموعة من النصوص أهمها قانون 2015, كما وضعت العديد من الآليات للإشراف على تنفيذ التزاماتها الدولية, على غرار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
و أضاف أن الاتفاقية "تفرض على الأسرة و المجتمع و الدولة, كل في مجاله, العمل على حماية الأطفال و ترقية حقوقهم و إعمالها و تفعيلها و تذكر مجمل الحقوق التي يجب توفيرها للأطفال ابتداء من منع التمييز بينهم على أي اساس, إلى توفير التعليم, الصحة, حرية التعبير والقضاء على الفقر والمرض والجهل في صفوفهم".
وأكد المجلس الوطني بالمناسبة أن منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل حقوق الطفل هي "أذرعه التي سوف يعتمد عليها في تقديم العون للأطفال والاستماع إلى انشغالاتهم ومحاربة الآفات التي تنغص حياتهم وتلقينهم مثل حقوق الانسان من أجل بناء مواطن المستقبل المتشبع بروح التسامح والمرتبط بموروثه الحضاري وقيم ثورة نوفمبر الخالدة".