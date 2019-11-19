الطبعة ال 4 لأسبوع فن الطبخ الإيطالي في العالم: تقديم موضوع "الحمية المتوسطية أوالصحة بالإضافة إلى الذوق" بالجزائر

الجزائر- نظم أخصائيون جزائريون و إيطاليون في التغذية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة طاولة مستديرة بعنوان "الطبخ الإيطالي و الحمية المتوسطية : الصحة بالإضافة إلى الذوق" حول ضرورة "الأكل الطبيعي و الصحي المتوازن" و ذلك في إطار الطبعة الرابعة لأسبوع فن الطبخ الإيطالي في العالم.

ونظمت هذه التظاهرة في فضاء "أغورة" بمكتبة "لاربر آ دير" (L'Arbre à dires) بسيدي يحيى (حيدرة), حيث سمح اللقاء للجمهور باكتشاف فوائد الحمية المتوسطية من خلال تدخلات البروفيسور الإيطالي المختص في الغدد الصماء و مختص في التغذية موري ماغنو, و البروفيسور المختص في طب الأطفال و رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث مصطفى خياطي و الدكتور البيطري و ممثل جمعية "تربة" لاحترام الأرض و الطبيعة و البيئة, خالد قلاش.

و تعتبر الحمية المتوسطية مسار غذائي صحي يعتمد على استهلاك متوازن للحبوب (القمح و الشعير و الشوفان) و الخضروات و الفواكه الطازجة و الجافة و زيت الزيتون و السمك, حيث تشكل "نمط معيشة متوسطية" مع محاسن الاعتدال و التنشئة الاجتماعية و احترام الموسمية و التنوع البيولوجي و احترام البيئة.

من جهته, ذكر سفير إيطاليا بالجزائر باسكوالي فيرارا أن كل نوع من أنواع الطبخ "له علاقة مباشرة بهوية و ثقافة البلد الذي يمثله", مشيرا إلى "أوجه التشابه" بين فن الطبخ الإيطالي و الجزائري في قائمة الطعام الكبيرة لدول البحر الأبيض المتوسط.

وتطرق المتدخلون إلى تطور "كيفية التغذي", من خلال ذكر مختلف المواد الغذائية و فوائدها في جسم الانسان, إلى جانب إبراز فوائد الحمية المتوسطية من حيث طاقات و وزن و كميات مختلف المكونات المقترحة في قوائم الطعام.

و أشار المحاضرون إلى ضرورة تناول غذاء صحي وطبيعي بشكل يومي وأسبوعي باتباع نموذج "الحمية المتوسطية" التي سجلتها اليونيسكو عام 2019 ضمن التراث الثقافي غير المادي للإنسانية بعد ان أثبتت دراسات علمية أن التغذية المتبعة في حوض البحر الابيض المتوسط تسمح "بالعيش طويلا".

ولدى تطرقه إلى التجارب التي عاشها ضمن الجمعية التي ينتمي إليها, سلط السيد خالد قلاش الضوء على جمعية تربة التي تأسست عام 2013 داعيا الحضور إلى ترقية الزراعة الحضرية و تطوير الحدائق المشتركة في المناطق المحاذية للمدن مع ضرورة البقاء في اتصال مستمر مع الارض و التربة من خلال النشاط الفلاحي بهدف استهلاك "منتوجات صحية ومتوازنة".

ودعّم المتدخلون الثلاثة مقترحاتهم بعرض فيديوهات وصور لأطباق تقليدية مع عرض سلّات بها منتوجات طبيعية (زيت الزيتون, عسل, فواكه, خضر...).

ويتضمن برنامج أسبوع فن الطبخ الإيطالي الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي من 19 إلى 24 نوفمبر بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة و العديد من الأمسيات المخصصة لفن الطبخ وعروض أفلام ولقاءات تهدف إلى ترقية تقاليد الطبخ كعلامة مميزة للهوية والثقافة الإيطالية.