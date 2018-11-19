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توقيف شخصين بحوزتهما 8100 دولار مزورة بولاية الشلف

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 18:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
توقيف شخصين بحوزتهما 8100 دولار مزورة بولاية الشلف

الجزائر - تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 38 و68 سنة للاشتباه في تورطهما في قضية بيع و توزيع أوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة بقيمة 8100 دولار، كما أفاد به اليوم الاثنين بيان من مصالح الامن الوطني .

وأوضح ذات البيان انه في اطار "حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة جميع أشكال الغش والتزوير، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 38 و 68 سنة للاشتباه في تورطهما في قضية بيع و توزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني (عملة أجنبية من الدولار الأمريكي) و طرحها للتداول داخل الاقليم الوطني ".

وتعود حيثيات القضية-- يضيف ذات المصدر --الى "معلومات وردت للفرقة مفادها حيازة شخص لأوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة لغرض طرحها للتداول وبيعها، ليتم على الفور مباشرة الأبحاث والتحريات مع استغلال كافة المعلومات والتي كللت بتحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى مدينة الشلف برفقة شخص آخر، كما تم ضبط بحوزتهما على مبلغ مالي من العملة الصعبة بقيمة 8100 دولار، من فئة 100 دولار، حيث أثبتت المعاينة أن المبلغ مزور".

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام محكمة العطاف عن قضية المساس بالاقتصاد الوطني و توزيع و بيع نقود عملة اجنبية ذات سعر قانوني مزورة و طرحها للتداول في الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية يضيف البيان مصالح الامن الوطني .

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توقيف شخصين بحوزتهما 8100 دولار مزورة بولاية الشلف
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 18:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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