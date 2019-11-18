حقوق الطفل: السيدة شرفي تعلن عن إطلاق غدا الثلاثاء لمسابقة وطنية لفائدة التلاميذ

الجزائر - كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن اطلاق مسابقة وطنية غدا الثلاثاء، لفائدة تلاميذ الابتدائي و المتوسط، تتناول موضوع حقوق الطفل.

وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوأج، أن هذه المسابقة التي بادرت بإطلاقها الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف ل20 نوفمبر من كل سنة، تتفرع الى شقين، الأول يخص رسم من قبل تلاميذ المدارس الابتدائية تحت عنوان" أنا طفل أعبر عن حقوقي بالرسوم" و الثاني تحرير رسالة من قبل تلاميذ الطور المتوسط تحت عنوان "أنا طفل جزائري أعبر عن حقوقي برسالة الى العالم".

وأضافت ذات المسؤولة أن هذه المسابقة التي تهدف الى تعريف الأطفال بحقوقهم، سيتم الإعلان عن نتائجها و تكريم التلاميذ الفائزين يوم 19 ديسمبر القادم، بمناسبة احياء ذكرى مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ومن جهة أخرى، أفادت السيدة شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة التي ترأسها تلقت اخطارات حول المساس بحقوق 2.174 طفل من بينهم 1.287 ذكور، عبر الرقم الأخضر"11-11" منذ اطلاقه في شهر أبريل 2018، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال نفسهم.

وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، قالت السيدة شرفي أن هناك "684 طفلا لم يتجاوز 6 سنوات و 1.093 آخر يتراوح سنهم من 7 الى 13 سنة والباقي من 14 الى أقل من 18 سنة"، مبرزة أن هذه الاخطارات تتعلق بعضها بحالات "سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي أو التسول بهم"، حيث تمت "معالجة معظمها".

وأكدت أنه بعد تلقي الهيئة للاخطار يتم التوجه الى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها حيث تم تحويل معظمها الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، مبرزة أن التكفل بالطفولة و حمايتها مهمة مختلف الاطراف والمجتمع ككل.

للإشارة تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين و مربين و مساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين و كذا حقوقيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات و المؤسسات المعنية برعاية الطفولة.