قرار رفع قيمة منحة الإعاقة سيمس أزيد من 3440 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

مستغانم- سيشمل قرار رفع قيمة منحة الإعاقة الذي أقرته الحكومة مؤخرا أزيد من 3.440 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية مستغانم, حسبما أعلنت عنه يوم الاثنين المديرة الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن.

وقالت السيدة خديجة بوشاقور في تصريح لوأج أن "عدد الأشخاص المعنيين بهذا القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية هو 3.443 شخص ممن لديهم إعاقة بنسبة مائة بالمائة."

وذكرت ذات المتحدثة أن اللجنة الطبية المتخصصة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي لا تزال تدرس الملفات الجديدة التي تم إيداعها منذ الإعلان عن رفع قيمة المنحة والتي بلغت أزيد من 700 ملف.

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وتم -وفقا لذات المتحدثة- وضع تدابير لاستقبال الملفات على مستوى البلديات وعقد اجتماعات دورية للجنة الطبية في أسرع وقت ممكن للفصل في هذه الحالات التي يوجد أغلب أصحابها ضمن فئة "الإعاقة بنسبة 80 بالمائة".

وبلغ الغلاف المالي المخصص لمنحة الإعاقة بولاية مستغانم برسم السنة المالية 2019 أزيد من 171 مليون دج في انتظار المخصصات المالية الإضافية التي ستغطي إجراء رفع قيمة المنحة إلى 10 ألاف دج بأثر رجعي ابتداء من 1 أكتوبر, تضيف نفس المتحدثة.

وبخصوص مجانية النقل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرت السيدة بوشاقور أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء بلغ إلى غاية يونيو الماضي 1.31 2 مستفيد.

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وتم بعنوان نفس السنة المالية أيضا اقتناء ما قيمته 9ر3 مليون دج كتجهيزات موجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار الدراجات النارية المكيفة والكراسي المتحركة وغيرها.

واستفاد المركز النفسي البيداغوجي للإعاقة الذهنية بعشعاشة (قيد الإنجاز) من عملية تجهيز من ميزانية الولاية تقدر قيمتها المالية بنحو 6 ملايين دج حيث يرتقب وضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال.