أم البواقي: هلاك شخصين وإصابة إثنين آخرين في حادث سير ببلدية عين كرشة

أم البواقي - هلك شخصان و أصيب اثنان آخران في حادث سير وقع يوم السبت بإقليم بلدية عين كرشة بولاية أم البواقي, حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضحت ذات المصالح أن هذا الحادث الذي نجم عن اصطدام سيارة بشاحنة و خلف وفاة شخصين (26 و 30 سنة) و إصابة اثنين آخرين (42 و 52 سنة) بجروح وقع بالمكان المسمى "قرعة سعيدة" في شطر من الطريق الولائي رقم 26 الرابط بين بلدية عين كرشة بأم البواقي وبلدية الشمرة بباتنة.

و قد تم نقل جثماني الشخصين المتوفيين و المصابين الآخرين من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لعين كرشة إلى العيادة متعددة الخدمات بذات المدينة وفقا لنفس المصدر.

و فتحت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لكشف أسبابه.