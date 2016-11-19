حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص واصبة 14 اخرين خلال ال 48 ساعة الأخيرة

كما قامت عناصر الحماية المدنية بتقديم الاسعافات الاولية لـ 25 شخص جراء اختناقهم بغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام في كل : ولاية قسنطينة إختناق 13 شخصا ، 02 شخص بولاية المدية ، 01 شخص بسيدي بلعباس، 01 شخص بولاية المسيلة ، 02 أشخاص بولاية الجلفة ، 02 شخصين بولاية باتنة ، 02 شخصين بولاية برج بوعريريج و 02 شخصين بولاية البيض ، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المصالح الاستشفائية .
و قامت مصالح الحماية المدنية بإخماد 08 حرائق حضرية و مختلفة في كل من ولايات : بومرداس 01 حريق ، سطيف 02 حريق ، المدية 01 ، تبسة 01 ، عنابة 01 ، سيدي بلعباس 01 و أم البواقي 01 حريق ، أهم حريق سجل على مستوى ولاية عنابة يتمثل في حريق كوخ بحي الزيتون ببلدية عين الباردة ، أدى الى وفاة شخص يبلغ من العمر 79 سنة محروق ، تم نقل الضحية الى المستشفى المحلي .
للعلم تدخل عناصر ذات المصالح لولاية الجزائر إثر انهيار التربة على 11 سيارة كانت متوقفة بممر عمر غرديس ببلدية بولوغين دون تسجيل ضحايا ، الى جانب هذا تم تسجيل إصابة إمراة بجروح على إثر انهيار حائط خارجي لبناية بشارع عبد القادر شبوحة ببلدية القصبة ، تم تقديم الاسعافات الضرورية للضحية وتحويلها الى المستشفى المحلي.