﻿أدرار: مئات الزوار يتوافدون على تيميمون لحضور احتفالات أسبوع المولد النبوي الشريف

أدرار - استقطبت المقاطعة الإدارية تيميمون التي تبعد 220 كلم شمال ولاية أدرار مئات الزوار الذين توافدوا عليها يوم الجمعة من مختلف جهات الوطن و من خارجه.

وتستمد هذه الظاهرة السنوية المصنفة ضمن روائع التراث الشفهي العالمي من طرف منظمة اليونسكو شعبيتها الكبيرة من تلك الطقوس الاحتفالية الشيقة التي تقام في شكل مسيرة تنطلق من القصور المجاورة لعاصمة إقليم قورارة مرورا بجبل السبوع وسط مدينة تيميمون وصولا إلى موقع الحفرة بزاوية سيدي الحاج بلقاسم.

ويشكل هذا الموقع آخر و أبرز محطة احتفالية في التظاهرة حيث يلتقي فيه مريدو الزوايا الوافدين من مختلف القصور المجاورة في تلك المسيرة مرفوقين براياتهم التي تمثلهم و التي يصنعون بها مشهدا روحانيا شيقا يشد إليه أنظار الحضور.

ومن جهتها تحرص مختلف الفرق والجمعيات الفلكلورية التقليدية على إحياء هذه التظاهرة التي تشكل ميزة ثقافية بمنطقة قورارة من خلال تقديم عروض البارود و الحضرة و القرقابو و الفنتازيا و المهاري.

و مواكبة لهذا الحدث الشعبي الكبير بادرت عدد من الهيئات إلى إقامة أنشطة تربوية على غرار معرض الصناعات التقليدية الذي نظمته غرفة الصناعات التقليدية و الحرف لولاية أدرار من أجل توفير فضاء يمكن الحرفيين من عرض و بيع منتوجات التقليدية.

للإشارة فإنه بمناسبة إحياء تظاهرة أسبوع المولد النبوي الشريف تجري طقوس إحتفالية مماثلة عبر مناطق مختلف بولاية أدرار سيما تلك المظاهر الاحتفالية المتميزة التي تشهدها قصور زاوية كنتة جنوب الولاية و قصر بربع بعاصمة الولاية.