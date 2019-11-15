Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيسمسيلت: إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى من شهر "مولد الصادق الأمين"

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات
تيسمسيلت: إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى من شهر &quot;مولد الصادق الأمين&quot;

تيسمسيلت - انطلقت يوم الجمعة بتيسمسيلت فعاليات الطبعة الأولى من تظاهرة شهر "مولد الصادق الأمين" في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حسبما علم لدى المنظمين.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات العمومية والجمعيات والتي انطلقت بالمسجد المركزي لعاصمة الولاية "أبى بكر الصديق" تقديم محاضرات ودروس الدينية عبر عديد مساجد المنطقة ستسلط الضوء على شمائل وأخلاق الرسول .

وسيتم ضمن هذه التظاهرة التي تدوم شهرا إطلاق مسابقات في تلاوة وحفظ القران الكريم والسيرة النبوية الشريفة ومتن بن عاشر وكذا حول الشعر العربي الفصيح الذي يبرز سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام والتي ستستهدف تلاميذ المدارس القرآنية وطلبة الزوايا بالولاية ومنخرطين بفرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت.

وبرمجت بالمناسبة حصص إذاعية مباشرة سيتم من خلالها إبراز للمستمعين أخلاق وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى تقديم أناشيد ومدائح وابتهالات دينية من أداء فرق محلية على مستوى المرافق الثقافية والشبانية والتربوية والمركز الجامعي لتيسمسيلت.

وسيتم تقديم بالمناسبة محاضرات وندوات وملتقيات دينية حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفائدة المصلين بالمساجد والدارسين بفصول محو الأمية وكذا نزلاء مؤسسات إعادة التربية لدوائر تيسمسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة.

وبالموازاة مع هذه التظاهرة أعدت زوايا الولاية برنامجا ثريا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف يتضمن تقديم العديد من الأنشطة الدينية والفكرية والثقافية منها ابتهالات ومدائح دينية وتكريم لحفظة كتاب الله وتقديم محاضرات وندوات حول المناسبة، وفق ذات المصدر.

للإشارة، تنظم هذه التظاهرة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والثقافة وملحق ديوان محو الأمية وتعليم الكبار والمحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية وإذاعة تيسمسيلت الجهوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيسمسيلت: إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى من شهر "مولد الصادق الأمين"
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.15

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنجاح رئاسيات…

19.11.15

المترشح عبد القادر بن قرينة يقدم الخطوط العريضة لبرنامجه الإنتخابي

19.11.15

تيسمسيلت: إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى من شهر "مولد الصادق الأمين"

19.11.15

وفاة شخص وإنقاذ آخر جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون

19.11.15

وهران: تفكيك شبكة إجرامية متورطة تهريب ضريبي بقيمة 6.73 مليار دينار

19.11.15

تتويج بن ضياف موسى بلقب كأس الاتحادية الجزائرية لسباق المهاري بأدرار

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.12

مؤتمر البوليساريو: انطلاق الندوات التحضيرية على مستوى الجيش الصحراوي

19.11.11

مشاركون في الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر الـ15 للبوليساريو بفرنسا يؤكدون استعدادهم…