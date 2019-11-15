تيسمسيلت: إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى من شهر "مولد الصادق الأمين"

تيسمسيلت - انطلقت يوم الجمعة بتيسمسيلت فعاليات الطبعة الأولى من تظاهرة شهر "مولد الصادق الأمين" في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حسبما علم لدى المنظمين.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات العمومية والجمعيات والتي انطلقت بالمسجد المركزي لعاصمة الولاية "أبى بكر الصديق" تقديم محاضرات ودروس الدينية عبر عديد مساجد المنطقة ستسلط الضوء على شمائل وأخلاق الرسول .

وسيتم ضمن هذه التظاهرة التي تدوم شهرا إطلاق مسابقات في تلاوة وحفظ القران الكريم والسيرة النبوية الشريفة ومتن بن عاشر وكذا حول الشعر العربي الفصيح الذي يبرز سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام والتي ستستهدف تلاميذ المدارس القرآنية وطلبة الزوايا بالولاية ومنخرطين بفرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت.

وبرمجت بالمناسبة حصص إذاعية مباشرة سيتم من خلالها إبراز للمستمعين أخلاق وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى تقديم أناشيد ومدائح وابتهالات دينية من أداء فرق محلية على مستوى المرافق الثقافية والشبانية والتربوية والمركز الجامعي لتيسمسيلت.

وسيتم تقديم بالمناسبة محاضرات وندوات وملتقيات دينية حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفائدة المصلين بالمساجد والدارسين بفصول محو الأمية وكذا نزلاء مؤسسات إعادة التربية لدوائر تيسمسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة.

وبالموازاة مع هذه التظاهرة أعدت زوايا الولاية برنامجا ثريا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف يتضمن تقديم العديد من الأنشطة الدينية والفكرية والثقافية منها ابتهالات ومدائح دينية وتكريم لحفظة كتاب الله وتقديم محاضرات وندوات حول المناسبة، وفق ذات المصدر.

للإشارة، تنظم هذه التظاهرة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والثقافة وملحق ديوان محو الأمية وتعليم الكبار والمحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية وإذاعة تيسمسيلت الجهوية.