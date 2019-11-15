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وفاة شخص وإنقاذ آخر جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
وفاة شخص وإنقاذ آخر جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون

الجلفة - لقي شخصه حتفه وتم إنقاذ آخر من موت محقق، يوم الجمعة بولاية الجلفة، جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا للمكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول خاضر عبد الرحمان، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بعاصمة الولاية صبيحة اليوم في حدود الساعة التاسعة صباحا بمسكن ريفي بمنطقة " مرقب بن حفاف" ( 10 كيلومتر غرب مدينة الجلفة)، بسبب حادث اختناق شخصين اثر استنشاقهما لغاز احادي أكسيد الكربون "CO" المنبعث من الحطب المستعمل للتدفئة داخل برميل.

وفور تدخل الأعوان، عثر على الضحية الأولى البالغ من العمر( 26 عاما) قد فارق الحياة، في حين تم انقاذ شاب آخر عمره (35 سنة) حيث قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويله على جناح السرعة لمصلحة الإستعجالات بمستشفى "ماحد عبد القادر" بعاصمة الولاية.

ومرة أخرى، تجدد مصالح الحماية المدنية ندائها للمواطنين ، بضرورة التقيد بقواعد السلامة أثناء إستعمال وسائل التدفئة و التسخين وكذا الطهي مع ضمان المراقبة المستمرة لهذه الوسائل ’ والتركيز على وجود منافذ التهوئة داخل المنازل.

وتنوه ذات المصالح بأهمية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتكثيف النصائح والارشادات الوقائية للتقليل من خطر الاختناقات بغاز احادي اكسيد الكربون وكذا التعريف بمدى خطورته والاستعمال الخاطئ لوسائل التدفئة وخاصة مع التقلبات الجوية وبرودة الطقس.

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وفاة شخص وإنقاذ آخر جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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