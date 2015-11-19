وهران: تفكيك شبكة إجرامية متورطة تهريب ضريبي بقيمة 6.73 مليار دينار

وهران - تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة اجرامية خطيرة متكونة من خمس أشخاص مختصة في التهرب الضريبي حسب بيان لهذه المؤسسة الامنية.

و أكد البيان أنه تم تفكيك هذه الشبكة الاجرامية المكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 47 و 61 سنة من بينهم 3 موظفين بمديرية الضرائب متورطين في التهرب من الضرائب بقيمة 6.73 مليار دينار.

و قد تمت عملية التوقيف "بناء على تحريات باشرتها عناصر الفرقة المعنية حول وجود عصابة إجرامية تختص في التهرب الضريبي بمساعدة موظفين من داخل مديرية الضرائب" حيث أسفرت عن تحديد هوية المتورطين الرئيسيين الذين يمتهنان تجارة البيع بالجملة للتبغ والجرائد.

و يفيد نفس المصدر أن "التحقيقات المعمقة والاستغلال التقني باستعمال الوسائل العلمية والتقنية الحديثة، اسفرت عن توقيف المتورطين سالفا الذكر، وبعد إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة وهران لتفتيش مسكن المتورطين أين تم استرجاع مبلغ مالي قدر بـ10 مليون دينار و كمية كبيرة من المعدن الأصفر، اضافة الى حجز سيارتين.

وتواصلا للتحقيقات الأمنية تم إيقاف باقي المتواطئين في القضية ويتعلق الأمر بثلاث موظفين بمديرية الضرائب، تم تحرير ضدهم إجراء قضائي سوف يحالون بموجبه أمام العدالة.