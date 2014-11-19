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مطار الجزائر الدولي: حجز 107 ألف أورو تم إخفاؤها في الأحذية

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
مطار الجزائر الدولي: حجز 107 ألف أورو تم إخفاؤها في الأحذية

الجزائر - تمكنت مصالح الجمارك اليوم الخميس من حجز 107.000 أورو تم إخفاؤها في أحذية مسافرة على مستوى المطار الدولي "هواري بومدين" بالجزائر العاصمة, حسب ما علمته "وأج"  لدى المديرية العامة للجمارك.

وأوضح ذات المصدر أن المبلغ المحجوز تم ضبطه بحوزة مسافرة كانت متوجهة نحو دبي (الإمارات العربية المتحدة) على متن الرحلة المبرمجة على الساعة الثالثة زوالا.

آخر تعديل على الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 19:15
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مطار الجزائر الدولي: حجز 107 ألف أورو تم إخفاؤها في الأحذية
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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