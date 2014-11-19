وأوضح ذات المصدر أن المبلغ المحجوز تم ضبطه بحوزة مسافرة كانت متوجهة نحو دبي (الإمارات العربية المتحدة) على متن الرحلة المبرمجة على الساعة الثالثة زوالا.
مطار الجزائر الدولي: حجز 107 ألف أورو تم إخفاؤها في الأحذية
أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:47 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 13 مرات
الجزائر - تمكنت مصالح الجمارك اليوم الخميس من حجز 107.000 أورو تم إخفاؤها في أحذية مسافرة على مستوى المطار الدولي "هواري بومدين" بالجزائر العاصمة, حسب ما علمته "وأج" لدى المديرية العامة للجمارك.
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