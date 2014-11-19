تعيين بن عبد الرحمان أيمن محافظا لبنك الجزائر -

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك -

الصالون الوطني للصورة الفنية الفوتوغرافية بسطيف: عرض 100 صورة تختزل جمال الجزائر -

مطار الجزائر الدولي: حجز 107 ألف أورو تم إخفاؤها في الأحذية -

الصحراء الغربية: إصرار على مواصلة الكفاح في الذكرى 44 لاتفاقية مدريد المشؤومة -

حصة الفرد الجزائري من زيت الزيتون لا تتعدى 1 كيلوغرام و نصف سنويا -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين -

وفرة الأدوية: الوزارة تتخذ إجراءات لسنة 2020 -

تبسيط إجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الصادرة باللغة الأجنبية -

رابحي: على الإعلاميين التحلي بالوعي لتفادي الأخبار المغلوطة في شبكات التواصل -

رئاسيات: سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية -

دراجات- دورة المطارات بتونس (المرحلة الثالثة): فوز الجزائري أسامة شبلاوي -

الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين تطلق قريبا خدمة للدفع عبر الجوال -

الجزائر العاصمة: حملة تشخيص داء السكري وضغط الدم بحديقة التجارب -

وفاة 9 أشخاص وإصابة 290 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية -

تأسيس جائزة وطنية لأحسن بحث وعمل ميداني وصحفي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته -

عماري يحث الفلاحين لتنظيم أنفسهم في تعاونيات متخصصة -

رئاسيات: شنين يعرب عن تفاؤله باختيار الشعب الجزائري التوجه إلى صناديق الاقتراع -

المجلس الشعبي الوطني: النواب يصادقون بالأغلبية على تعديل قانون الإجراءات الجزائية -