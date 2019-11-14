الجزائر العاصمة: حملة تشخيص داء السكري وضغط الدم بحديقة التجارب

الجزائر - نظمت المؤسسة الاستشفائية العمومية الأبيار اليوم الخميس بحديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة حملة تشخيص داء السكري وضغط الدم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء السكري، حسبما لوحظ.

وتستهدف التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام (14-16 نوفمبر) مختلف الشرائح العمرية ودعوتهم للاستفادة من معاينات مجانية لتشخيص احتمال إصابتهم بداء السكري وضغط الدم، حسبما أكده الدكتور عمي محمد، أستاذ مساعد في الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية الأبيار.

وأوضح أنه تم توفير على مستوى الحديقة عيادة متنقلة مزودة بأربعة مقصورات لتحليل الدم والأشعة المتخصصة ناهيك عن أطباء مختصين في طب العيون والقلب والشرايين وغيرها.

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وأردف أن هذه الحافلة متواجدة الآن بالجزائر العاصمة، وقد خصصتها وزارة الصحة والسكان خصيصا للتنقل بين الولايات في مجال التحسيس وتشخيص الأمراض مثل السكري وفقدان المناعة.

واستقطبت هذه الحافلة التي أطلق عليها اسم "قافلة العناية" جمهور الراشدين، حسبما لوحظ.