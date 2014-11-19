وفاة 9 أشخاص وإصابة 290 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب و 290 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث مرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري, حسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس مصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر انه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -47 حالة وعدد الجرحى بـ -50 حالة دون تسجيل فارق في عدد الوفيات.

كما تشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 % نتيجة عدم احترام قانون المرور.

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وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع ضرورة احترام قانون المرور, لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها معظم ولايات الوطن, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.