إنهيار عمارة بالقصبة بالجزائر العاصمة: عدم تسجيل خسائر بشرية

و قال رئيس بلدية القصبة, السيد زتيلي أنه "في حدود الساعة الخامسة صباحا انهارت عمارة بشارع 15 الأب و الابناء بودرياس بالقصبة" مضيفا أن العمارة المنهارة خالية من السكان بعد ترحيلهم سنة 2015 غير أن الحادث تسبب في انهيار جدران عمارتين محاذيتين و هي كل من العمارة رقم 12و رقم 2.
و أشار ذات المصدر الى أن هاتين العمارتين يسكنها حاليا على التوالي سبع عائلات بالعمارة 12 و 13عائلة في العمارة 2.
و قال المسؤول المحلي أنه "تم رفع تقرير للوالي المنتدب من أجل ترحيل هذه العائلات المتضررة".
و من جهته قال مسؤول بالاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة أنه "لم تسجل أية ضحية و أن المتضررين تم التكفل بهم فور الحادث من طرف السلطات المحلية".
و أضاف أنه تم تجنيد شاحنة و سيارة اسعاف في حين ما تزال عملية تأمين المنطقة متواصلة بعين المكان.