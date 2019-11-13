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إنهيار عمارة بالقصبة بالجزائر العاصمة: عدم تسجيل خسائر بشرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 12:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر - انهارت فجر يوم الأربعاء بقصبة الجزائر العاصمة عمارة خالية من السكان متسببة في أضرار بجدران عمارتين محاذيتين بها سكان حسبما أفادت به السلطات المحلية مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية.

و قال رئيس بلدية القصبة, السيد زتيلي أنه "في حدود الساعة الخامسة صباحا انهارت عمارة بشارع 15 الأب و الابناء بودرياس بالقصبة" مضيفا أن العمارة المنهارة خالية من السكان بعد ترحيلهم سنة 2015 غير أن الحادث تسبب في انهيار جدران عمارتين محاذيتين و هي كل من العمارة رقم 12و رقم 2.

و أشار ذات المصدر الى أن هاتين العمارتين يسكنها حاليا على التوالي سبع عائلات بالعمارة 12 و 13عائلة في العمارة 2.  

و قال المسؤول المحلي أنه "تم رفع تقرير للوالي المنتدب من أجل ترحيل هذه العائلات المتضررة".

و من جهته قال مسؤول بالاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة أنه "لم تسجل أية ضحية و أن المتضررين تم التكفل بهم فور الحادث من طرف السلطات المحلية".

و أضاف أنه تم تجنيد شاحنة و سيارة اسعاف في حين ما تزال عملية تأمين المنطقة متواصلة بعين المكان.

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إنهيار عمارة بالقصبة بالجزائر العاصمة: عدم تسجيل خسائر بشرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 12:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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