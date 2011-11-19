إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف أورو بمطار هواري بومدين الدولي

الجزائر - تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي يوم الاثنين من توقيف مسافر كان بصدد السفر باتجاه باريس و بحوزته مبلغ مالي يقدر ب 13500 أورو "بسبب مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ليتم مصادرته و تحويله الى المصالح المختصة، لاستكمال الاجراءات القانونية".