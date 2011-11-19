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إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف أورو بمطار هواري بومدين الدولي

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف أورو بمطار هواري بومدين الدولي

الجزائر - تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي يوم الاثنين من توقيف مسافر كان بصدد السفر باتجاه باريس و بحوزته مبلغ مالي يقدر ب 13500 أورو "بسبب مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ليتم مصادرته و تحويله الى المصالح المختصة، لاستكمال الاجراءات القانونية".

و أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بعد استكمال اجراءات التحقيق تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

آخر تعديل على الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:25
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إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف أورو بمطار هواري بومدين الدولي
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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