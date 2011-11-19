و أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بعد استكمال اجراءات التحقيق تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف أورو بمطار هواري بومدين الدولي
أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:23 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 7 مرات
الجزائر - تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي يوم الاثنين من توقيف مسافر كان بصدد السفر باتجاه باريس و بحوزته مبلغ مالي يقدر ب 13500 أورو "بسبب مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ليتم مصادرته و تحويله الى المصالح المختصة، لاستكمال الاجراءات القانونية".
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